Дом за 1 евро: во Франции запустили инициативу для желающих переехать

В коммуне Амбер в регионе Пюи-де-Дом во Франции предлагают дома по 1 евро. Купить их могут не только граждане страны.

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Такую инициативу власти муниципалитета запустили, чтобы мотивировать не только граждан Франции, но и экспатов переехать в небольшой городок, пишет Forbes. Таким образом они хотят бороться с сокращением численности населения, оживить экономику и вдохнуть новую жизнь в местные улицы.

Население Амбера составляет 6500 человек. Он расположен в регионе Пюи-де-Дом во Франции, примерно в 134 км к западу от Лиона и в 475 км к востоку от Бордо и Ла-Рошели.

Прогулка по Амберу

Дома по 1 евро — часть пятилетнего плана, направленного на то, чтобы остановить сокращение населения и побудить людей переехать туда.

После открытия нового класса в школе и проведения нескольких ремонтных работ, этот план, возможно, сработает. Однако предстоит еще долгий путь. В некоторых районах города уровень вакантных площадей достигает 60%.

В прошлом несколько других французских деревень предлагали дома за 1 евро, в частности, в северной Пикардии, где в 2019 году за переезд туда также предлагали 5000 евро.

Стоимость этих домов никогда не составляла всего один евро, поскольку новым владельцам пришлось бы отреставрировать дом, включая фасад, что увеличивает реальную стоимость на несколько тысяч евро.

Однако существует помощь в покрытии расходов на реконструкцию в виде грантов и кредитов под низкие проценты.

Покупатели также обязаны взять на себя обязательство отремонтировать дома в установленные сроки, чтобы гарантировать, что недвижимость будет восстановлена и пригодна для проживания. Кроме того, им необходимо прожить в ней не менее трех лет.

Чтобы купить дом, не обязательно иметь французское гражданство, но желание жить там – обязательно. Потенциальным покупателям для совершения сделки необходимо связаться с местной мерией.

Подобные возможности часто встречаются в Италии, а иногда и в Испании.

Так выглядят дома за 1 евро в Италии

Например, прошлым летом один сельский регион Испании предложил удаленным работникам обещание постоянного идиллического жилья и дополнительного дохода – до $16 000 долларов при переезде в долину Амброз, всего в трех часах езды от столицы Испании, Мадрида, и в четырех часах езды от Лиссабона, Португалия.

Британская газета Independent недавно отметила, что в Италии "стоимость ремонта все еще относительно невысока по сравнению с другими странами – порядка 20 000–50 000 евро в зависимости от размера недвижимости".

Ранее Фокус писал, что дом на знаменитой Английской Ривьере продается всего за 1 фунт стерлингов (примерно 57 грн).

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