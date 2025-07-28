Будинок за 1 євро: у Франції запустили ініціативу для охочих переїхати

У комуні Амбер у регіоні Пюї-де-Дом у Франції пропонують будинки по 1 євро. Купити їх можуть не тільки громадяни країни.

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Таку ініціативу влада муніципалітету запустила, щоб мотивувати не тільки громадян Франції, а й експатів переїхати в невелике містечко, пише Forbes. У такий спосіб вони хочуть боротися зі скороченням чисельності населення, пожвавити економіку і вдихнути нове життя в місцеві вулиці.

Населення Амбера становить 6500 осіб. Він розташований у регіоні Пюї-де-Дом у Франції, приблизно за 134 км на захід від Ліона і за 475 км на схід від Бордо і Ла-Рошелі.

Прогулянка Амбером

Будинки по 1 євро — частина п'ятирічного плану, спрямованого на те, щоб зупинити скорочення населення і спонукати людей переїхати туди.

Після відкриття нового класу в школі та проведення кількох ремонтних робіт, цей план, можливо, спрацює. Однак попереду ще довгий шлях. У деяких районах міста рівень вакантних площ сягає 60%.

У минулому кілька інших французьких сіл пропонували будинки за 1 євро, зокрема, у північній Пікардії, де 2019 року за переїзд туди також пропонували 5000 євро.

Вартість цих будинків ніколи не становила лише один євро, оскільки новим власникам довелося б відреставрувати будинок, включно з фасадом, що збільшує реальну вартість на кілька тисяч євро.

Однак існує допомога в покритті витрат на реконструкцію у вигляді грантів і кредитів під низькі відсотки.

Покупці також зобов'язані взяти на себе зобов'язання відремонтувати будинки у встановлені терміни, щоб гарантувати, що нерухомість буде відновлена і придатна для проживання. Крім того, їм необхідно прожити в ній не менше трьох років.

Щоб купити будинок, не обов'язково мати французьке громадянство, але бажання жити там — обов'язкове. Потенційним покупцям для здійснення угоди необхідно зв'язатися з місцевою мерією.

Подібні можливості часто трапляються в Італії, а іноді й в Іспанії.

Такий вигляд мають будинки за 1 євро в Італії

Наприклад, минулого літа один сільський регіон Іспанії запропонував віддаленим працівникам обіцянку постійного ідилічного житла і додаткового доходу — до $16 000 доларів при переїзді в долину Амброз, всього за три години їзди від столиці Іспанії, Мадрида, і за чотири години їзди від Лісабона, Португалія.

Британська газета Independent нещодавно зазначила, що в Італії "вартість ремонту все ще відносно невисока порівняно з іншими країнами — близько 20 000-50 000 євро залежно від розміру нерухомості".

Раніше Фокус писав, що будинок на знаменитій Англійській Рив'єрі продається всього за 1 фунт стерлінгів (приблизно 57 грн).

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