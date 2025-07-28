Пара взяла щенка из приюта: ДНК-анализ показал невероятное сочетание пород (видео)

Жительница штата Огайо (США) Милли поделились фотографиями своей собаки Бесс в сети из-за "дизайнерского" вида собаки. Впоследствии женщина заказала тест ДНК, чтобы проверить, какой именно породы была ее подопечная, и результаты ее откровенно шокировали.

Related video

Оказалось, что Бесс является редкой смесью пород хаски и золотистого ретривера, о чем американка написала в своем посте в Reddit.

"Нам постоянно пишут, что она "дизайнерский пес", но на самом деле нам просто повезло с приютом", — написала она, показав ряд фотографий со своей подопечной.

Впоследствии американка рассказала, что четвероногая стала настоящим эмоциональным спасением для другой собаки Милли — шестилетней немецкой овчарки Элли, которая пережила годы издевательств в питомнике. Когда в 2024 году Элли попала в семью, она была эмоционально истощена после многочисленных беременностей.

"Элли начинала выть и плакать каждый раз, когда видела щенка, поэтому мы решили, что ей нужен собственный. Мы начали просматривать сайты приютов и в апреле 2025 года наткнулись на помет Бесс", — рассказала Милли изданию Newsweek.

Бесс стала звездой сети Фото: Reddit Ее необычный вид заинтересовал владельцев собак Фото: Reddit

Бесс и ее братья и сестры родились в местном отделении Общества защиты животных и участвовали в выставке на усыновление в мае. Весь помет разобрали менее чем за полчаса.

"На сайте было указано, что она метис ретривера, а по окрасу было видно — точно есть что-то от хаски. Мы сделали ДНК-тест и выяснили, что она на 50% золотистый ретривер, остальное — в основном сибирский хаски и немного бордер-колли", — говорит Милли.

Владелица говорит, что была поражена комментариями о Бесс и ее необычной внешности. Американка добавляет, что "все просто в восторге" от ее собаки, а ей приятно видеть, как случайные прохожие "обожают с ней контактировать, ведь она не только красивая, но и очень добрая и умная".

Реакция соцсетей

В комментариях к посту Милли, который стал вирусным и набрал несколько тысяч реакций, люди отметили необычную породу собаки. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Вау! Она невероятная! Такие метки и эта мордочка!";

"50% ретривер, 50% хаски, 110% машина для линьки";

"Воспитанная, интеллигентная и добрая собака, это видно сразу";

"Как владелец лохматых скажу — Вам невероятно повезло получить две редкие породы одновременно. Это же супер!";

"О Боже! Какая невероятная редкость и удача! Я в восторге!".

Ранее Фокус сообщал, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Пес по кличке Пабло выбрал теплый салон авто вместо палатки и стал героем соцсетей.

Впоследствии стало известно, что "ежедневный ритуал" ретривера стал вирусным. 21-летняя ирландка Люси Моррисон заметила за своим 4-летним золотистым ретривером по кличке Честер странную манеру спускаться по лестнице утром.