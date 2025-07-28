Пара взяла цуценя з притулку: ДНК-аналіз показав неймовірне поєднання порід (відео)

Мешканка штату Огайо (США) Міллі поділилися світлинами своєї собаки Бесс у мережі через "дизайнерський" вигляд собаки. Згодом жінка замовила тест ДНК, аби перевірити, якої саме породи була її підопічна, і результати її відверто шокували.

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Виявилося, що Бесс є рідкісною сумішшю порід хаскі та золотистого ретривера, про що американка написала у своєму пості в Reddit.

"Нам постійно пишуть, чи вона "дизайнерський пес", але насправді нам просто пощастило з притулком", — написала вона, показавши низку світлин зі своєю підопічною.

Згодом американка розповіла, що чотирилапа стала справжнім емоційним порятунком для іншої собаки Міллі — шестирічної німецької вівчарки Еллі, яка пережила роки знущань у розпліднику. Коли у 2024 році Еллі потрапила в родину, вона була емоційно виснажена після численних вагітностей.

"Еллі починала вити й плакати щоразу, коли бачила цуценя, тому ми вирішили, що їй потрібне власне. Ми почали переглядати сайти притулків і у квітні 2025 натрапили на послід Бесс", — розповіла Міллі виданню Newsweek.

Бесс стала зіркою мережі Фото: Reddit Її незвичний вид зацікавив власників собак Фото: Reddit

Бесс і її брати й сестри народилися в місцевому відділенні Товариства захисту тварин і брали участь у виставці на всиновлення у травні. Увесь послід розібрали менш ніж за пів години.

"На сайті було зазначено, що вона метис ретривера, а за забарвленням було видно — точно є щось від хаскі. Ми зробили ДНК-тест і з’ясували, що вона на 50% золотистий ретривер, решта — переважно сибірський хаскі та трохи бордер-колі", — каже Міллі.

Власниця каже, що була вражена коментарями щодо Бесс та її незвичної зовнішності. Американка додає, що "всі просто в захваті" від її собаки, а їй приємно бачити, як випадкові перехожі "обожнюють з нею контактувати, адже вона не лише красива, а ще й дуже добра й розумна".

Реакція соцмереж

У коментарях до поста Міллі, який став вірусним та набрав кілька тисяч реакцій, люди відзначили незвичну породу собаки. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Вау! Вона неймовірна! Такі мітки та ця мордочка!";

"50% ретривер, 50% хаскі, 110% машина для линяння";

"Вихована, інтелігентна та добра собака, це видно відразу";

"Як власник кудлатих скажу — Вам неймовірно пощастило отримати дві рідкісні породи водночас. Це ж супер!";

"О Боже! Яка неймовірна рідкість та вдача! Я в захваті!".

Раніше Фокус повідомляв, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Пес на прізвисько Пабло обрав теплий салон авто замість намету і став героєм соцмереж.

Згодом стало відомо, що "щоденний ритуал" ретривера став вірусним. 21-річна ірландка Люсі Моррісон помітила за своїм 4-річним золотистим ретривером на кличку Честер дивну манеру спускатися сходами зранку.