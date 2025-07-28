Студент едва не оказался в Греции вместо Парижа: причиной стала эпическая ошибка (видео)

22-летний Марио Андрес Мантилья Ардила из Колумбии искал билеты во французскую столицу, но во время посадки заметил, что допустил комическую ошибку. Оказалось, что вместо Paris он случайно ввел Paros и купил билет не во Францию, а на греческий остров Парос в Эгейском море.

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К счастью, колумбийский студент, который также работает графическим дизайнером, успел заметить ошибку еще до посадки на самолет, что показал на видео в своем TikTok.

Он опубликовал забавное видео в TikTok, которое мгновенно стало вирусным — ролик набрал более 9,2 млн просмотров и тысячи комментариев. В кадре виден его посадочный талон с маршрутом из колумбийской столицы Боготы до Пароса, а сам Марио стоит с рукой на рту, шокированный. Открытая концовка видео заставила многих TikTok-пользователей гадать, не приземлился ли он таки в Греции.

"Я быстро понял свою ошибку и смог изменить билет на правильный", — рассказал парень изданию WhatstheJam.

Он объяснил, что ехал во Францию, чтобы принять участие в волонтерской программе в городе Вивье. Там он сейчас помогает восстанавливать историческое здание XIV века — Maison des Chevaliers (Дом рыцарей).

"Как студент-архитектор, я получил невероятный опыт — изучаю традиционные техники реставрации, лучше понимаю принципы сохранения исторического наследия и приобщаюсь к защите уникального места. Кроме технической стороны, программа также имеет культурное и социальное измерение, что делает ее еще более ценной", — говорит Марио.

Хотя на Парос он не попал, колумбиец признался, что после просмотра фото и видео острова очень хочет туда поехать.

"Это выглядит как невероятное направление для путешествия", — иронично признается мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи шутили, что надо было юноше не менять билеты, а лететь именно на отдых. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Поверь мне, Парос значительно лучше Парижа".

"Теперь и я хочу на Парос — там действительно красиво".

"Мой брат когда-то перепутал Швейцарию со Швецией";

"Работа это не так важно, как отдых";

"Думаю, там было бы лучше, чем в отпуске у моря".

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