Студент ледве не опинився у Греції замість Парижа: причиною стала епічна помилка (відео)

22-річний Маріо Андрес Мантілья Арділа з Колумбії шукав квитки до французької столиці, але під час посадки помітив, що припустився комічної помилки. Виявилося, що замість Paris він випадково ввів Paros і купив квиток не до Франції, а на грецький острів Парос в Егейському морі. —

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На щастя, колумбійський студент, який також працює графічним дизайнером, встиг помітити помилку ще до посадки на літак, що показав на відео у своєму TikTok.

Він опублікував кумедне відео в TikTok, яке миттєво стало вірусним — ролик набрав понад 9,2 млн переглядів і тисячі коментарів. У кадрі видно його посадковий талон із маршрутом з колумбійської столиці Боготи до Пароса, а сам Маріо стоїть з рукою на роті, шокований. Відкрита кінцівка відео змусила багатьох TikTok-користувачів гадати, чи не приземлився він таки в Греції.

"Я швидко зрозумів свою помилку й зміг змінити квиток на правильний", — розповів хлопець виданню WhatstheJam.

Він пояснив, що їхав до Франції, аби взяти участь у волонтерській програмі у місті Вів’є. Там він наразі допомагає відновлювати історичну будівлю XIV століття — Maison des Chevaliers (Будинок лицарів).

"Як студент-архітектор, я отримав неймовірний досвід — вивчаю традиційні техніки реставрації, краще розумію принципи збереження історичної спадщини й долучаюсь до захисту унікального місця. Окрім технічного боку, програма також має культурний та соціальний вимір, що робить її ще ціннішою", — каже Маріо.

Хоча на Парос він не потрапив, колумбієць зізнався, що після перегляду фото й відео острова дуже хоче туди поїхати.

"Це виглядає як неймовірний напрямок для мандрівки", — іронічно зізнається чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі жартували, що треба було юнаку не міняти квитки, а летіти саме на відпочинок. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Повір мені, Парос значно кращий за Париж".

"Тепер і я хочу на Парос — там справді красиво".

"Мій брат колись переплутав Швейцарію зі Швецією";

"Робота то не так важливо, як відпочинок";

"Думаю, там було б краще, ніж у відпусті біля моря".

Раніше Фокус повідомляв, як відпустка пари в Іспанії перетворилась на справжній кошмар. Злочинці викрали спеціалізоване обладнання та особисті речі закоханих.

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