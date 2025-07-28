Студент ледве не опинився у Греції замість Парижа: причиною стала епічна помилка (відео)
22-річний Маріо Андрес Мантілья Арділа з Колумбії шукав квитки до французької столиці, але під час посадки помітив, що припустився комічної помилки. Виявилося, що замість Paris він випадково ввів Paros і купив квиток не до Франції, а на грецький острів Парос в Егейському морі. —
На щастя, колумбійський студент, який також працює графічним дизайнером, встиг помітити помилку ще до посадки на літак, що показав на відео у своєму TikTok.
Він опублікував кумедне відео в TikTok, яке миттєво стало вірусним — ролик набрав понад 9,2 млн переглядів і тисячі коментарів. У кадрі видно його посадковий талон із маршрутом з колумбійської столиці Боготи до Пароса, а сам Маріо стоїть з рукою на роті, шокований. Відкрита кінцівка відео змусила багатьох TikTok-користувачів гадати, чи не приземлився він таки в Греції.
"Я швидко зрозумів свою помилку й зміг змінити квиток на правильний", — розповів хлопець виданню WhatstheJam.
Він пояснив, що їхав до Франції, аби взяти участь у волонтерській програмі у місті Вів’є. Там він наразі допомагає відновлювати історичну будівлю XIV століття — Maison des Chevaliers (Будинок лицарів).
"Як студент-архітектор, я отримав неймовірний досвід — вивчаю традиційні техніки реставрації, краще розумію принципи збереження історичної спадщини й долучаюсь до захисту унікального місця. Окрім технічного боку, програма також має культурний та соціальний вимір, що робить її ще ціннішою", — каже Маріо.
Хоча на Парос він не потрапив, колумбієць зізнався, що після перегляду фото й відео острова дуже хоче туди поїхати.
"Це виглядає як неймовірний напрямок для мандрівки", — іронічно зізнається чоловік.
Реакція соцмереж
У коментарях користувачі жартували, що треба було юнаку не міняти квитки, а летіти саме на відпочинок. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:
- "Повір мені, Парос значно кращий за Париж".
- "Тепер і я хочу на Парос — там справді красиво".
- "Мій брат колись переплутав Швейцарію зі Швецією";
- "Робота то не так важливо, як відпочинок";
- "Думаю, там було б краще, ніж у відпусті біля моря".
Раніше Фокус повідомляв, як відпустка пари в Іспанії перетворилась на справжній кошмар. Злочинці викрали спеціалізоване обладнання та особисті речі закоханих.
Згодом стало відомо, як жінку не пустили на літак через сварку за багаж. В аеропорту Софії стався скандал за участю пасажирки авіакомпанії Ryanair.