Бутылка со странным посланием прибилась к острову: это породило ряд различных теорий (фото)

Ирландец Мэтью с острова Инишир случайно обнаружил на берегу странную бутылку с посланием. Его содержимое осталось непонятным, но в сети высказали ряд предположений того, что этот текст мог означать.

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По словам Мэтью, записка была написана на индонезийском, частично на английском и китайском языках, выглядит как отчаянный призыв о помощи, говорится в заметке на Reddit.

"Пожалуйста, пришлите помощь. Мы потерялись с 20.12. Нас здесь трое. Мы не знаем названия этого острова. Мы ранены", — говорится в тексте послания, а в конце послания также указаны слова "HELP", "HELLO", "SOS", китайский иероглиф (李), и, вероятно, название судна — "Yong Yu Sing 18"

Находка на берегу моря Фото: Reddit Странный текст послания Фото: Reddit

Также мужчина добавил, что бутылка была запечатана воском. Они достали послание и использовали Google Translate для расшифровки. Верхнюю часть удалось перевести, а нижняя осталась непонятной.

Полиция округа Холвей подтвердила, что получила сообщение о находке 19 июля 2025 года, но "никакого правонарушения не было зафиксировано". Один из пользователей Reddit узнал название "Yong Yu Sing 18" — это не имя человека, а тайваньский тунцовый траулер, который исчез в декабре 2020 года.

По данным Taiwan News, последний раз судно выходило на связь 30 декабря 2020 года, а через несколько дней его нашли брошенным и поврежденным в Тихом океане — в 1100 км от атолла Мидуэй. На борту никого не было, спасательная лодка исчезла, окна каюты были разбиты. Исчезли капитан Ли из Тайваня и девять индонезийских моряков.

По словам Мэтью, он "чувствует нутром", что эта записка может быть фейком и кто-то "очень неудачно пошутил". В то же время с версией мужчины не согласны подписчики под его публикацией.

Версии соцсетей

Под обнародованным постом, ряд пользователей высказали свое предположение относительно того, какой смысл имеет посылка. Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Представьте, если это настоящее. Три человека на необитаемом острове, не знают, где они, и их единственная надежда — эта бутылка... Прошло четыре года";

"Обратитесь в полицию";

"Я думаю, что здесь надо сообщить береговой охране";

"Странная история. Вроде фейк, но вдруг нет?";

"Если в ней есть хотя бы доля правды, она может стать ключом к одной из самых загадочных морских историй последних лет".

Ранее Фокус рассказывал, как в Шотландии нашли самое старое в мире послание в бутылке. Хотя в письме не было написано о месте хранения драгоценных сокровищ, находка является очень ценной.

Впоследствии стало известно, что женщина бросила в море бутылку с письмом и через 31 год получила ответ. Шотландка Алайна Бересфорд в 1994 году, когда ей было 12 лет, в рамках школьного проекта отправила в море послание в бутылке.