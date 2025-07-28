Пляшка з дивним посланням прибилася до острова: це породило низку різних теорій (фото)

Ірландець Метью з острова Інішір випадково виявив на березі дивну пляшку з посланням. Його вміст залишився незрозумілим, але в мережі висловили низку припущень того, що цей текст міг означати.

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За словами Метью, записка була написана індонезійською, частково англійською та китайською мовами, виглядає як відчайдушний заклик по допомогу, йдеться в дописі на Reddit.

"Будь ласка, надішліть допомогу. Ми загубилися з 20.12. Нас тут троє. Ми не знаємо назви цього острова. Ми поранені", — йдеться у тексті послання, а наприкінці послання також вказані слова "HELP", "HELLO", "SOS", китайський ієрогліф (李), і, ймовірно, назва судна — "Yong Yu Sing 18"

Знахідка на березі моря Фото: Reddit Дивний текст послання Фото: Reddit

Також чоловік додав, що пляшка була запечатана воском. Вони дістали послання і використали Google Translate для розшифрування. Верхню частину вдалося перекласти, а нижня залишилася незрозумілою.

Поліція округу Голвей підтвердила, що отримала повідомлення про знахідку 19 липня 2025 року, але "жодного правопорушення не було зафіксовано". Один із користувачів Reddit впізнав назву "Yong Yu Sing 18" — це не ім’я людини, а тайванський тунцевий траулер, який зник у грудні 2020 року.

За даними Taiwan News, востаннє судно виходило на зв’язок 30 грудня 2020 року, а через кілька днів його знайшли покинутим і пошкодженим у Тихому океані — за 1100 км від атола Мідвей. На борту нікого не було, рятувальний човен зник, вікна каюти були розбиті. Зникли капітан Лі з Тайваню та дев’ятеро індонезійських моряків.

За словами Метью, він "відчуває нутром", що ця записка може бути фейком і хтось "дуже невдало пожартував". Водночас з версією чоловіка не згодні дописувачі під його публікацією.

Версії соцмереж

Під оприлюдненим постом, низка користувачів висловили своє припущення щодо того, який сенс має посилка. Найбільше юзери відзначили наступні репліки:

"Уявіть, якщо це справжнє. Троє людей на безлюдному острові, не знають, де вони, і їхня єдина надія — ця пляшка… Минуло чотири роки";

"Зверніться до поліції";

"Я думаю, що тут тре повідомити береговій охороні";

"Дивна історія. Наче фейк, але раптом ні?";

"Якщо в ній є хоча б частка правди, вона може стати ключем до однієї з найзагадковіших морських історій останніх років".

Раніше Фокус розповідав, як у Шотландії знайшли найстаріше у світі послання у пляшці. Хоча в листі не було написано про місце зберігання дорогоцінних скарбів, знахідка є дуже цінною.

Згодом стало відомо, що жінка кинула в море пляшку з листом і через 31 рік отримала відповідь. Шотландка Алайна Бересфорд у 1994 році, коли їй було 12 років, у рамках шкільного проєкту відправила в море послання у пляшці.