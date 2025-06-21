Жінка ще школяркою кинула в море пляшку з листом і через 31 рік отримала відповідь

Шотландка Алайна Бересфорд у 1994 році, коли їй було 12 років, у рамках шкільного проєкту відправила в море послання у пляшці. І через 31 рік вона отримала відповідь.

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Пляшку з листом віднайшла німецька волонтерка Піа Бродтманн, коли прибирала пляж у Норвегії, повідомляє BBC.

Алайна розповіла, що не може повірити, що її оригінальний лист залишився у такому хорошому стані після трьох десятиліть. Вона була в захваті, отримавши листівку з повідомленням про знахідку пляшки.

У листі дівчина вказала інформацію про себе і попросила надіслати їй відповідь, якщо хтось його віднайде:

"Шановний той, хто знайшов це. Мене звати Алайна Стівен, мені 12 років. Я родом з Портнокі та працюю над проектом про воду, тому вирішила надіслати повідомлення у пляшці. Чоловік моєї вчительки взяв і кинув його посеред океану.

Коли знайдете це повідомлення, будь ласка, напишіть у відповідь, вказавши своє ім’я, захоплення, де ви знайшли повідомлення, коли та, якщо можливо, трохи інформації про ваш регіон. З повагою, Алайна Стівен. P.S. Я родом із Шотландії".

Тепер, через 31 рік, Алайна отримала листівку від Пії Бродтманн, що її лист нарешті знайшли.

"Мене звати Піа, і я з Німеччини. Сьогодні я знайшла ваше повідомлення на крихітному острові поблизу Веги в Норвегії", — написала жінка.

Піа також повідомила, що їй 27 років, вона дуже любить скелелазіння та вітрильний спорт.

Алайні, якій зараз вже 42 роки, була приголомшена, коли серед своєї пошти знайшла листівку з Норвегії. Вона змогла знайти Пію через соціальні мережі та написала їй повідомлення з проханням надіслати фотографію її листа.

"Я була шокована, коли вона це зробила, я не могла повірити, наскільки це було розбірливо", – поділилася шотландка. Також вона повідомила, що вони підтримують зв'язок з Пією і сподівається, що так буде і надалі.

Алайна Бересфорд була приголомшена, коли серед своєї пошти знайшла листівку з Норвегії Фото: BBC

Раніше ми повідомляли, що два десятирічних хлопчики знайшли на березі моря у польському Ґданську скляну пляшку з любовним посланням 1959 року.

Також ми писали, що послання 14-річного школяра, відправлене в пляшці в рамках шкільного завдання 1976 року, через десятиліття знайшов мандрівник Клінт Баффінгтон на березі Багамського острова.