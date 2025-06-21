Женщина еще школьницей бросила в море бутылку с письмом и через 31 год получила ответ

Шотландка Алайна Бересфорд в 1994 году, когда ей было 12 лет, в рамках школьного проекта отправила в море послание в бутылке. И через 31 год она получила ответ.

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Бутылку с письмом нашла немецкий волонтер Пиа Бродтманн, когда убирала пляж в Норвегии, сообщает BBC.

Алайна рассказала, что не может поверить, что ее оригинальное письмо осталось в таком хорошем состоянии после трех десятилетий. Она была в восторге, получив открытку с сообщением о находке бутылки.

В письме девушка указала информацию о себе и попросила прислать ей ответ, если кто-то его найдет:

"Уважаемый тот, кто нашел это. Меня зовут Алайна Стивен, мне 12 лет. Я родом из Портноки и работаю над проектом о воде, поэтому решила отправить сообщение в бутылке. Муж моей учительницы взял и бросил его посреди океана.

Когда вы найдете это сообщение, пожалуйста, напишите в ответ, указав свое имя, увлечение, где вы нашли сообщение, когда и, если возможно, немного информации о вашем регионе. С уважением, Алайна Стивен. P.S. Я родом из Шотландии".

Теперь, спустя 31 год, Алайна получила открытку от Пии Бродтманн, что ее письмо наконец-то нашли.

"Меня зовут Пиа, и я из Германии. Сегодня я нашла ваше сообщение на крошечном острове вблизи Веги в Норвегии", — написала женщина.

Пиа также сообщила, что ей 27 лет, она очень любит скалолазание и парусный спорт.

Алайни, которой сейчас уже 42 года, была ошеломлена, когда среди своей почты нашла открытку из Норвегии. Она смогла найти Пию через социальные сети и написала ей сообщение с просьбой прислать фотографию ее письма.

"Я была шокирована, когда она это сделала, я не могла поверить, насколько это было разборчиво", — поделилась шотландка. Также она сообщила, что они поддерживают связь с Пией и надеется, что так будет и в дальнейшем.

Алайна Бересфорд была ошеломлена, когда среди своей почты нашла открытку из Норвегии Фото: BBC

Ранее мы сообщали, что два десятилетних мальчика нашли на берегу моря в польском Гданьске стеклянную бутылку с любовным посланием 1959 года.

Также мы писали, что послание 14-летнего школьника, отправленное в бутылке в рамках школьного задания 1976 года, спустя десятилетия нашел путешественник Клинт Баффингтон на берегу Багамского острова.