Логотип известной торговой сети содержит изображение "невидимого" животного: о ком идет речь (фото)

Популярная сеть супермаркетов с доступными товарами Lidl оказалась в центре внимания сети. Многие убеждены, что в логотипе известного ритейлера скрывается образ животного, которое не сразу можно разглядеть в сети.

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В то же время специалисты говорят, что хорошее лого "является связью между компанией и клиентами" и отражает ценности заведения, сообщает Mirror.

Журналисты пишут, что логотип Lidl стал мгновенно узнаваемым: название компании изображено темно-синим шрифтом, а буква "i" — в ярко-красном цвете. Он расположен в желтом круге с красной обводкой, который обычно размещен на квадратном фоне того же синего цвета, что и надпись "Lidl".

Логотип сети Lidl Фото: Getty Images

В то же время некоторые покупатели убеждены, что в логотипе скрыто нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Так жительница Северной Ирландии Кэтти Тодд в своем ролике на Tiktok убеждена, что если внимательно взглянуть на лого ритейлера, то можно заметить там собаку, которая играет на пианино.

Все дело, указывают журналисты, в намеке девушки, что в красной букве "и" в логотипе Lidl, которая наклонена, а засечки вверху и внизу расходятся в стороны. Некоторые считают, что это похоже на собаку: точка над буквой — это голова животного, а левая засечка (которая касается буквы "L") — передние лапы собаки, а задние буквы, соответственно, образуют задние лапы и хвост.

"Кто-то сказал мне, что логотип Lidl похож на собаку, которая играет на пианино — и теперь я не могу это рассмотреть", — подписала британка вирусный ролик, который набрал почти 23 млн просмотров.

В то же время Ричард Лау, президент платформы LOGO.com, которая специализируется на дизайне логотипов и маркетинговых стратегиях, отмечает, что бизнесы не могут игнорировать "ценность хорошего логотипа".

"Именно он является связью между компанией и потенциальными клиентами, и то, что они запомнят лучше всего. Некоторые компании отражают суть своей деятельности в логотипах — например, логотип FedEx, в котором знаменитой, хоть и едва заметной, является стрелка между буквами, символизирующая доставку", — говорит г-н Лау.

Реакция соцсетей

В комментариях люди живо обсуждали увиденную оптическую иллюзию. Многие согласились с тем, что в логотипе таки "прячется" собака или похожее существо на домашнего питомца:

"Потребовалось немного времени, но я увидел собаку за пианино".

"Собака — это красная часть, а L — это пианино".

"L — это пианино, точка над и — голова собаки, остальное после и — это туловище, будто собака стоит на задних лапах, а передние — на клавишах пианино".

"Сперва не видел, а теперь не оторвать глаз!";

"То есть собака? Вы что там совсем? Это же котик!".

Впрочем, дискуссия вокруг логотипа Lidl вызвала необычные ответы от конкурентов сети и упомянутого ритейлера. Так конкурент Lidl — сеть супермаркетов Aldi — пошутили над лого, указав следующее: "Мы видим это только тогда, когда наши глаза полностью закрыты".

Представительства Lidl из Финляндии и Польши, а также еще нескольких стран ЕС реагировали короткими изображениями собаки или комментарием "Гав-гав!". Ответы Lidl активно лайкали пользователи и набирали десятки тысяч лайков за их креативные ответы.

Ранее Фокус сообщал, как в логотипе Coca-Cola обнаружили "скрытый" смысл. Если взглянуть на элегантный хвостик "С" в стилизованной эмблеме Coca-Cola, то он призван символизировать улыбку,

Впоследствии стало известно, что Google изменил логотип впервые за десятилетие. Компания Google обновила свой логотип — иконку в виде большой буквы "G", которое не меняло внешнего вида с 2015 года.