Логотип відомої торгової мережі містить зображення "невидимої" тварини: про кого йде мова (фото)

Популярна мережа супермаркетів з доступними товарами Lidl опинилася в центрі уваги мережі. Багато хто переконаний, що в логотипі відомого ритейлера ховається образ тварини, яку не відразу можна розгледіти в мережі.

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Водночас фахівці кажуть, що хороше лого "є зв'язком між компанією та клієнтами" та відображає цінності закладу, повідомляє Mirror.

Журналісти пишуть, що логотип Lidl став миттєво впізнаваним: назва компанії зображена темно-синім шрифтом, а літера "i" — у яскраво-червоному кольорі. Він розташований у жовтому колі з червоною обводкою, яке зазвичай розміщене на квадратному тлі того самого синього кольору, що й напис "Lidl".

Логотип мережі Lidl Фото: Getty Images

Водночас деякі покупці переконані, що в логотипі приховано щось більше, ніж здається на перший погляд. Так мешканка Північної Ірландії Кетті Тодд у своєму ролику на Tiktok переконана, що якщо уважно проглянути на лого ритейлера, то можна помітити там собаку, яка грає на піаніно.

Уся справа, вказують журналісти, на натяк дівчини, що у червоній літері "і" в логотипі Lidl, яка нахилена, а засічки вгорі та внизу розходяться в боки. Дехто вважає, що це схоже на собаку: крапка над літерою — це голова тварини, а ліва засічка (яка торкається літери "L") — передні лапи собаки, а задні літери, відповідно, утворюють задні лапи та хвіст.

"Хтось сказав мені, що логотип Lidl схожий на собаку, яка грає на піаніно — і тепер я не можу це роздивитися", — підписала британка вірусний ролик, який набрав майже 23 млн переглядів.

Водночас Річард Лау, президент платформи LOGO.com, яка спеціалізується на дизайні логотипів і маркетингових стратегіях, зазначає, що бізнеси не можуть ігнорувати "цінність хорошого логотипу".

"Саме він є зв’язком між компанією та потенційними клієнтами, і те, що вони запам’ятають найкраще. Деякі компанії відображають суть своєї діяльності у логотипах — наприклад, логотип FedEx, у якому знаменитою, хоч і ледь помітною, є стрілка між літерами, що символізує доставку", — говорить пан Лау.

Реакція соцмереж

У коментарях люди жваво обговорювали побачену оптичну ілюзію. Багато хто погодився з тим, що в логотипі таки "ховається" собака або схожа істота на домашню.

"Знадобилось трохи часу, але я побачив собаку за піаніно".

"Собака — це червона частина, а L — це піаніно".

"L — це піаніно, крапка над і — голова собаки, решта після і — це тулуб, ніби собака стоїть на задніх лапах, а передні — на клавішах піаніно".

"Спершу не бачив, а тепер НЕ ВІДІРВАТИ ОЧЕЙ!";

"Тобто собака? Ви що там зовсім? Це ж котик!".

Втім дискусія довкола логотипу Lidl викликала незвичні відповіді від конкурентів мережі та згаданого ритейлера. Так конкурент Lidl — мережа супермаркетів Aldi — пожартували над лого, вказавши наступне: "Ми бачимо це тільки тоді, коли наші очі повністю заплющені".

Представництва Lidl з Фінляндії та Польщі, а також ще кількох країн ЄС реагували короткими зображеннями собаки або коментарем "Гав-гав!". Відповіді Lidl активно лайкали користувачі та набирали десятки тисяч вподобайок за їхні креативні відповіді.

Раніше Фокус повідомляв, як у логотипі Coca-Cola виявили "прихований" сенс. Якщо глянути на елегантний хвостик "С" у стилізованій емблемі Coca-Cola, то він покликаний символізувати посмішку,

Згодом стало відомо, що Google змінив логотип уперше за десятиліття. Компанія Google оновила свій логотип — іконку у вигляді великої літери "G", яке не змінювало зовнішнього вигляду з 2015 року.