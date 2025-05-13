Знайдіть 10 відмінностей: Google змінив логотип уперше за десятиліття

Компанія Google оновила свій логотип — іконку у вигляді великої літери "G". Лого не змінювало зовнішнього вигляду з 2015 року.

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Про це пише The Sun.

Як іронізує видання, різницю зможуть помітити тільки найуважніші шанувальники. Кольори залишилися ті самі — червоний, жовтий, зелений і синій. Але на старому логотипі це були чіткі колірні блоки, а на новому — кольори переходять один в інший більш плавно.

Скріншот Фото: Google

Зазначається, що таке градієнтне колірне рішення більше відповідає стилю розробленого Google чат-бота на основі штучного інтелекту Gemini — там переходи кольорів теж доволі м'які.

Взагалі, Google змінювала логотип кілька разів з моменту запуску цієї пошукової системи в 1997 році. Однак одна з наймасштабніших змін дизайну стосувалася 2015 року. Саме тоді було представлено звичний логотип "G" у фірмових кольорах і з характерним шрифтом.

Між іншим, порядок кольорів для логотипу теж знайшовся не відразу. Оригінальний логотип 1997 року починався із зеленої літери "G", за якою слідували червоні, жовті, сині, зелені та знову червоні літери.

Скріншот Фото: Google

Наприкінці 1997 року послідовність кольорів змінилася на синій, червоний, жовтий, синій, зелений, червоний (наприкінці стояв синій знак оклику).

Скріншот Фото: Google

Третій логотип, який існував з 1999 по 2010 рік, використовував уже нинішній колірний формат: синій, червоний, жовтий, синій, зелений, червоний.

Скріншот Фото: Google

Після цього зміни лого стосувалися оновлення шрифтів (це були оновлення у 2010, 2013 і 2015 роках).

Припускають, що новий логотип найближчим часом з'явиться і у застосунків Google Диск, Календар, Мапи та Gmail.

Раніше стало відомо, що в Google Messages нарешті з'явилася опція видалення небажаних повідомлень. Така функція була вже і в WhatsApp, і в Telegram, і в iMessage, а сервіс Google був винятком.

Також Фокус писав, що застосунок Gallery, задуманий як альтернатива Google Photos , за шість років набрав понад мільярд завантажень, але при цьому багато користувачів про нього навіть не знали.

Тим часом може з'явитися нова пошукова система, яка конкуруватиме з Google. Зокрема, компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.