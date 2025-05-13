Найдите 10 отличий: Google поменял логотип впервые за десятилетие

Компания Google обновила свой логотип – иконку в виде заглавной буквы «G». Лого не меняло внешнего вида с 2015 года.

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Об этом пишет The Sun.

Как иронизирует издание, разницу смогут заметить только самые внимательные поклонники. Цвета остались те же – красный, жёлтый, зелёный и синий. Но на старом логотипе это были четкие цветовые блоки, а на новом – цвета переходят один в другой более плавно.

Скриншот Фото: Google

Отмечается, что такое градиентное цветовое решение больше соответствует стилю разработанного Google чат-бота на основе искусственного интеллекта Gemini – там цветовые переходы тоже достаточно мягкие.

Вообще, Google меняла логотип несколько раз с момента запуска этой поисковой системы в 1997 году. Однако одно из самых масштабных изменений дизайна относилось к 2015 году. Именно тогда был представлен привычный логотип «G» в фирменных цветах и характерным шрифтом.

Между прочим, порядок цветов для логотипа тоже нашёлся не сразу. Оригинальный логотип 1997 года начинался с зеленой буквы «G», за которой следовали красные, желтые, синие, зеленые и снова красные буквы.

Скриншот Фото: Google

В конце 1997 года последовательность цветов изменилась на синий, красный, желтый, синий, зеленый, красный (в конце стоял синий восклицательный знак).

Скриншот Фото: Google

Третий логотип, который существовал с 1999 по 2010 год, использовал уже нынешний цветовой формат: синий, красный, желтый, синий, зеленый, красный.

Скриншот Фото: Google

После этого изменения лого касались обновления шрифтов (это были обновления в 2010, 2013 и 2015 годах).

Предполагают, что новый логотип в ближайшее время появится и у приложений Google Диск, Календарь, Карты и Gmail.

Ранее стало известно, что в Google Messages наконец-то появилась опция удаления нежелательных сообщений. Такая функция была уже и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage, а сервис Google был исключением.

Также Фокус писал, что приложение Gallery, задуманное как альтернатива Google Photos, за шесть лет набрало больше миллиарда загрузок, но при этом многие пользователи о нём даже не знали.

Тем временем может появиться новая поисковая система, которая будет конкурировать с Google. В частности, компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.