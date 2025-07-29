Неожиданное ЧП: хищная птица "отключила" мужчине ТВ-трансляцию (фото)

В британском городе Харлоу местный смотрел в воскресенье любимое шоу, как внезапно исчезла трансляция. Заподозрив проблемы с передачей сигнала, мужчина решил починить антенну на крыше, но не ожидал увидеть, как неизвестная хищная птица запуталась в проводах.

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Мужчина сразу вызвал местных спасателей, которые начали необходимую операцию, говорится в сообщении службы порядка графства Эссекс.

На место происшествия приехало несколько машин и две группы пожарных со специалистами по аварийным работам. Во время спасательных работ особую помощь оказывали местные: они быстро расчистили дорогу от автомобилей, чтобы спасатели добрались до птицы, которая запуталась в антенне на высоте 20 футов (около 6 метров)

Операция по спасению орла Фото: Из открытых источников Спасатели снимают орла в антенне Фото: Из открытых источников

Один из пожарных, Гарри МакУильям, вызвался стать на подъемник и снять бедного пернатого. Впоследствии оказалось, что хищной птицей был орел Харриса, который в последнее время попадает в упоминания британских СМИ.

"Это было одно из наших самых неординарных спасений животных. Гарри выслушал советы владельца, накрыл птицу одеялом, чтобы та успокоилась, а затем осторожно освободил ее из антенны и поместил в коробку, чтобы безопасно спустить на землю", — рассказал начальник станции Скотт Фреттон.

После этого птицу поместили в коробку и успешно спустили на землю, под громкие аплодисменты соседей, которые все это время наблюдали за драмой. С помощью кольца на лапе установили, что птица принадлежала одному из местных, а после спасения — птицу вернули законному владельцу.

Орнитологи сообщают, что птица, которая обычно обитает только в Северной и Южной Америках, может оказаться на Туманном Альбионе только в двух случаях. Такими могут быть либо побег из приюта для животных или частного зоопарка, либо птица сама мигрировала на остров.

Ранее Фокус сообщал, как мужчина обманул и поймал редкого орла в Британии. 40-летний Стивен Харрис смог поймать редкую хищную птицу, которая терроризировала жителей его городка Фламстед.

Впоследствии стало известно, что камера зафиксировала редкого орла на фоне заката в Мексике. Пользователи соцсетей оценили красивый вид птицы и вида за ней, а также пытались предположить, что она делала возле объектива.