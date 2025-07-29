Неочікувана НП: хижий птах "відключив" чоловіку ТВ-трансляцію (фото)

В британському місті Гарлоу місцевий дивився в неділю улюблене шоу, як раптово зникла трансляція. Запідозривши проблеми з передачею сигналу, чоловік вирішив полагодити антену на даху, та не очікував побачити, як невідомий хижий птах заплутався в дротах.

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Чоловік відразу викликав місцевих рятувальників, які розпочали операцію з порятунку пернатого, йдеться у повідомленні служби порядку графства Ессекс.

На місце події приїхало кілька машин та дві групи пожежників з фахівцями з аварійних робіт. Під час рятувальних робіт особливу допомогу надавали місцеві: вони швидко розчистили дорогу від автівок, аби рятувальники дісталися до птаха, який заплутався у антені на висоті 20 футів (близько 6 метрів)

Операція з порятунку орла Фото: З відкритих джерел Рятувальники знімають орла в антені Фото: З відкритих джерел

Один з пожежників, Гаррі МакВільям, зголосився стати на підіймач та зняти бідолашного пернатого. Згодом виявилося, що хижим птахом був орел Гарріса, який останнім часом потрапляє в згадки ЗМІ.

"Це був один із наших найнеординарніших порятунків тварин. Гаррі вислухав поради власника, накрив птаха ковдрою, щоб той заспокоївся, а потім обережно звільнив його з антени й помістив у коробку, аби безпечно спустити на землю", — розповів начальник станції Скотт Фреттон.

Після цього птаха помістили у коробку й успішно спустили на землю, під гучні оплески сусідів, які весь цей час спостерігали за драмою. За допомогою кільця на лапі встановили, що птах належав одного з місцевих, а після порятунку — птаха повернули законному власнику.

Орнітологи повідомляють, що птах, який зазвичай мешкає лише в Північній та Південній Америках, може опинитися на Туманному Альбіоні лише у двох випадках. Такими можуть бути або втеча із притулку для тварин чи приватного зоопарку, або птах сам мігрував на острів.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік обманув і впіймав рідкісного орла в Британії. 40-річний Стівен Гарріс зміг впіймати рідкісного хижого птаха, який тероризував мешканців його містечка Фламстед.

Згодом стало відомо, що камера зафіксувала рідкісного орла на тлі заходу сонця в Мексиці. Користувачі соцмереж оцінили красивий вид птаха та виду за ним, а також намагалися припустити, що він робив біля об'єктива.