"Знак судьбы": фотограф поймал необычный кадр во время венчания пары в США (фото)

Одного фотографа пригласили сделать фотографии с венчания пары, которое происходило под открытым небом. Внимательные пользователи заметили, что автору фотографий удалось поймать "знак судьбы" на фате невесты, что свидетельствует о благословении будущих супругов.

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Еще одна группа юзеров убеждена, что речь идет о визите кого-то из "покойных родственников невесты", как это заметно на фотографиях в одном из постов в Reddit.

На нескольких фотографиях можно увидеть, как супруги торжественно проходят через обряд венчания в присутствии священника. Но впоследствии внимательные пользователи разглядели необычное появление бабочки на фате невесты.

Увеличенный кадр пары Фото: Reddit Бабочка на фате невесты Фото: Reddit

"Это было так волшебно! После церемонии все подходили к нам и говорили о бабочке — мы очень благодарны, что наш фотограф успел ее запечатлеть!" — рассказала невеста.

Пока точно неизвестно, когда и где была сделана эта фотография. В постах автора поста, которая вероятно родом из США, известно, что она активно занимается шитьем и рассказывает о своих буднях для пользователей Reddit.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению женщины, все пожелали счастья и любви супругам. Большинство пользователей тоже обратили внимание на бабочку, которая села женщине на фату, и высказали свою версию того, что это может значить.

Больше всего предпочтений от корреспондентов получили следующие реплики:

"Желаем тебе счастья, дорогая!";

"Наверное, кто-то из прошлого пришел навестить тебя";

"А может Всевышний послал знак судьбы, что ваш выбор был справедливым?";

"Когда природа тоже поддерживает твой выбор — это прекрасно!".

Ранее Фокус сообщал, что одна ошибка разрушила семейное свадебное фото. Оказывается, что когда фотограф делал фотографии молодоженов и их семей, то его неудачные решения остались зафиксированы на фотографиях.

Впоследствии стало известно, как пара сыграла свадьбу, стоя по колено в воде. На Филиппинах молодожены прошли к алтарю по затопленной церкви, несмотря на тайфун Випа и наводнение.