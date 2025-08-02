"Знак судьбы": фотограф поймал необычный кадр во время венчания пары в США (фото)
Одного фотографа пригласили сделать фотографии с венчания пары, которое происходило под открытым небом. Внимательные пользователи заметили, что автору фотографий удалось поймать "знак судьбы" на фате невесты, что свидетельствует о благословении будущих супругов.
Еще одна группа юзеров убеждена, что речь идет о визите кого-то из "покойных родственников невесты", как это заметно на фотографиях в одном из постов в Reddit.
На нескольких фотографиях можно увидеть, как супруги торжественно проходят через обряд венчания в присутствии священника. Но впоследствии внимательные пользователи разглядели необычное появление бабочки на фате невесты.
"Это было так волшебно! После церемонии все подходили к нам и говорили о бабочке — мы очень благодарны, что наш фотограф успел ее запечатлеть!" — рассказала невеста.
Пока точно неизвестно, когда и где была сделана эта фотография. В постах автора поста, которая вероятно родом из США, известно, что она активно занимается шитьем и рассказывает о своих буднях для пользователей Reddit.
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению женщины, все пожелали счастья и любви супругам. Большинство пользователей тоже обратили внимание на бабочку, которая села женщине на фату, и высказали свою версию того, что это может значить.
Больше всего предпочтений от корреспондентов получили следующие реплики:
- "Желаем тебе счастья, дорогая!";
- "Наверное, кто-то из прошлого пришел навестить тебя";
- "А может Всевышний послал знак судьбы, что ваш выбор был справедливым?";
- "Когда природа тоже поддерживает твой выбор — это прекрасно!".
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