"Знак долі": фотограф упіймав незвичний кадр під час вінчання пари в США (фото)

Одного фотографа запросили зробити світлини з вінчання пари, яке відбувалося просто неба. Уважні користувачі помітили, що автору світлин вдалося спіймати "знак долі" на фаті нареченої, що свідчить про благословення майбутнього подружжя.

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Ще одна група юзерів переконана, що мова йде про візит когось з "покійних родичів нареченої", як це помітно на світлинах в одному з постів у Reddit.

На кількох фотографіях можна побачити, як подружжя урочисто проходить через обряд вінчання в присутності священника. Та згодом уважні користувачі розгледіли незвичну появу метелика на фаті нареченої.

Збільшений кадр пари Фото: Reddit Метелик на фаті нареченої Фото: Reddit

"Це було так чарівно! Після церемонії всі підходили до нас і говорили про метелика — ми дуже вдячні, що наш фотограф встиг його зафіксувати!" — розповіла наречена.

Наразі точно невідомо, коли та де була зроблена ця світлина. У постах авторки посту, яка ймовірно родом з США, відомо, що вона активно займається шиттям і розповідає про свої будні для користувачів Reddit.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, всі побажали щастя та любові подружжю. Більшість юзери теж звернули увагу на метелика, який сів жінці на фату, та висловили свою версію того, що це може значити.

Найбільше вподобань від дописувачів отримали наступні репліки:

"Бажаємо тобі щастя, люба!";

"Певне, хтось з минулого прийшов провідати тебе";

"А може Всевишній послав знак долі, що ваш вибір був справедливим?";

"Коли природа теж підтримує твій вибір — це прекрасно!".

Раніше Фокус повідомляв, що одна помилка зруйнувала сімейне весільне фото. Виявляється, що коли фотограф робив світлини наречених та їхніх родин, то його невдалі рішення залишилися зафіксовані на світлинах.

Згодом стало відомо, як пара зіграла весілля, стоячи по коліно у воді. На Філіппінах молодята пройшли до вівтаря затопленою церквою, попри тайфун Віпа і повінь.