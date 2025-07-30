Мужчина наткнулся на объявление соседа о продаже дома: одна деталь его разозлила (фото)

Один житель США случайно узнал о желании соседа продать дом и приусадебный участок. Когда герой истории тщательнее прочитал объявление, то был шокирован от наглости мужчины, который помимо своей территории решил продать часть имущества американца.

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Фигурант этой ситуации рассказал, что такое поведение соседа его разозлило, и он решил "добиться справедливости" в этом вопросе, говорится в заметке мужчины на Reddit.

Он пояснил, что сосед выставил дом на продажу, рекламируя его как имеющий "просторный задний двор", хотя на самом деле он обычного размера.

"На самом деле их дом расположен глубже на участке, поэтому у них больший передний двор. Теперь мой сосед выкашивает примерно 50 футов (15 м) нашей территории, чтобы создать впечатление "большого заднего двора" и продать дом. И делает это всегда, когда нас нет дома", — написал американец

Агент по недвижимости также указал в рекламе, что дом имеет "выход к озеру" и потенциал для "строительства собственного причала". Однако оказалось, что эта информация оказалась абсолютной неправдой.

"Дом расположен через дорогу от тех, которые имеют выход к озеру. Я уже неоднократно пытался противостоять их попыткам присвоить нашу территорию коротким путем, но безуспешно. Они ждут, пока мы уйдем, и снова косят траву. Удивительно, но они никогда не заходили за пределы участка, пока не выставили дом на продажу", — указал мужчина.

Герой истории попросил совета у пользователей, как ему действовать в этой непростой ситуации. Он убежден, что в этой истории "трудно повлиять" на соседа, чтобы тот пересмотрел условия продажи.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению мужчины возникла дискуссия о том, как поступить после действий соседа. Одни советуют промаркировать собственную территорию от наглого мужчины, другие рекомендуют обратиться к риелтору и указать на проблему с территорией.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Купи метровые стальные колья, вбей в землю и натяни сетку на несколько футов перед линией, которую ты считаешь межевой, пока не получишь официальное подтверждение разграничения территории";

"Позвони риелтору, скажи, что твой двор не является частью объекта продажи, и если они и дальше будут рекламировать его как свой, ты подашь жалобу в совет по недвижимости или руководству агентства";

"Если ты живешь в США и платишь налоги на недвижимость, обратись в соответствующее учреждение — там тебе могут выдать изображение твоего участка с обозначенными границами";

"У меня была похожая история: поставил забор, потому что соседи тоже пытались "откусить" половину моего двора, поставили скамейки для пикника и посадили помидоры, чтобы обозначить, что это "их". Они безумно разозлились, когда я показал им официальный план";

"Слушайте, а меня беспокоит этот брокер. Вот я советую проверить его, потому что что-то очень напоминает мошенничество".

Ранее Фокус сообщал о конфликте молодой пары и пожилой соседки. Недавно пенсионерка вызвала полицию из-за письма героини истории из банка, которое случайно пришло на адрес соседки.

Впоследствии стало известно, как британец согласился передвинуть забор для соседа, а потом пожалел об этом. Через несколько дней герой истории понял, что его не просто обманули, но и начали захватывать его территорию.