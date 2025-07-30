Чоловік натрапив на оголошення сусіда про продаж будинку: одна деталь його розізлила (фото)

Один мешканець США випадково дізнався про бажання сусіда продати будинок і присадибну ділянку. Коли герой історії ретельніше прочитав оголошення, то був шокований від нахабства чоловіка, який крім своєї території вирішив продати частину майну американця.

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Фігурант цієї ситуації розповів, що така поведінка сусіда його розлютила, і він вирішив "добитися справедливості" в цьому питанні, йдеться в дописі чоловіка на Reddit.

Він пояснив, що сусід виставив будинок на продаж, рекламуючи його як такий, що має "просторий задній двір", хоча насправді він звичайного розміру.

"Насправді їхній будинок розташований глибше на ділянці, тож у них більший передній двір. Тепер мій сусід викошує приблизно 50 футів (15 м) нашої території, аби створити враження "великого заднього двору" й продати будинок. І робить це завжди, коли нас немає вдома", — написав американець

Агент з нерухомості також вказав у рекламі, що будинок має "вихід до озера" і потенціал для "будівництва власного причалу". Однак виявилося, що ця інформація виявилася абсолютною неправдою.

"Будинок розташований через дорогу від тих, які мають вихід до озера. Я вже неодноразово намагався протистояти їхнім спробам привласнити нашу територію коротким шляхом, але безуспішно. Вони чекають, поки ми підемо, і знову косять траву. Дивно, але вони ніколи не заходили за межі ділянки, поки не виставили будинок на продаж", — вказав чоловік.

Герой історії попросив поради в користувачів, як йому діяти в цій непростій ситуації. Він переконаний, що в цій історії "важко вплинути" на сусіда, аби той переглянув умови продажу.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису чоловіка виникла дискусія про те, як вчинити після дій сусіда. Одні радять промаркувати власну територію від нахабного чоловіка, другі рекомендують звернутися до рієлтора та вказати на проблему з територією.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Купи метрові сталеві кілки, вбий у землю і натягни сітку на кілька футів перед лінією, яку ти вважаєш межовою, поки не отримаєш офіційне підтвердження розмежування території";

"Зателефонуй рієлтору, скажи, що твій двір не є частиною об’єкта продажу, і якщо вони й надалі рекламуватимуть його як свій, ти подаси скаргу до ради з нерухомості або керівництва агентства";

"Якщо ти живеш у США й сплачуєш податки на нерухомість, звернись у відповідну установу — там тобі можуть видати зображення твоєї ділянки з позначеними межами";

"В мене була схожа історія: поставив паркан, бо сусіди теж намагались "відкусити" половину мого двору, поставили лавки для пікніка й посадили помідори, щоб позначити, що це "їхнє". Вони шалено розлютились, коли я показав їм офіційний план";

"Слухайте, а мене непокоїть цей брокер. От я раджу перевірити його, бо щось дуже нагадує шахрайство".

Раніше Фокус повідомляв про конфлікт молодої пари та літньої сусідки. Нещодавно пенсіонерка викликала поліцію через лист героїні історії з банку, який випадково надійшов на адресу сусідки.

Згодом стало відомо, як британець погодився пересунути паркан для сусіда, а потім пожалкував про це. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.