Женщина обнаружила пушистого любимца в необычном месте: тот прятался от удушающей жары (видео)

Жительница США Пенни решила сходить к холодильнику за прохладительными напитками в жару. В тот же момент ее рыжий домашний любимец решил тоже "освежиться" и не хотел покидать прохладную зону, несмотря на попытки владелицы вытащить животное.

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Американка пыталась несколько раз вытащить рыжего из холодильника, но тот упорно не хотел покидать "прохладное место", как это видно на видео блогера в Instagram.

Ролик с рыжим котом стал невероятно вирусным в сети — его посмотрели почти 14,7 млн пользователей. На кадрах видно, как Пенни увидела нежелание любимца возвращаться к жаркому пространству вне холодильника.

"Охлаждаюсь, потому что жара — очевидно же! Но маму это не убеждает", — подписала женщина свое видео.

Позже Пенни обнародовала новое фото ее любимца. Рыжий кот снова "облюбовал" холодильник и очень активно изучал содержимое продуктов.

"Мама снова отвлеклась. Я поступил по-своему... снова!" — говорится в ироничной заметке владелицы пушистого.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту Пенни, юзеры активно комментировали увиденные действия рыжего котика. Многие пользователи отметили "правильность" действий четверолапого спрятаться от жары на улице "самым очевидным образом".

Больше всего люди поддержали следующие реплики:

"Ну конечно, что это сделал рыжий кот!";

"Очевидно, что это — холодильник Пенни. Дама пыталась взять стакан молока, но...";

"Здесь прохладно и удобно... Рай для кота";

"Я бы и сам не вылез на жару";

"Новое место для котика. Жаль Пенни".

Ранее Фокус рассказывал, что кот успокаивал собаку во время грозы. Собаке Минни тяжело переносить грозовую погоду, но на помощь неожиданно пришел кот, который по-особенному успокоил собаку.

Впоследствии стало известно, как кот стал звездой сети после вреда. Владелец увидел, что его любимец натворил вреда, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик среди пользователей социальных сетей.