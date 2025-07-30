Жінка виявила пухнастого улюбленця в незвичному місці: той ховався від задушливої спеки (відео)

Мешканка США Пенні вирішила сходити до холодильника за прохолодними напоями у спеку. В ту ж мить її рудий домашній улюбленець вирішив теж "освіжитися" і не хотів покидати прохолодну зону попри намагання власниці кота витягнути тварину.

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Американка намагалася кілька разів витягти рудого з холодильника, але той вперто не хотів покидати "прохолодне місце", як це видно на відео блогерки в Instagram.

Ролик з рудим котом став неймовірно вірусним у мережі — його переглянули майже 14,7 млн користувачів. На кадрах видно, як Пенні побачила небажання улюбленця повертатися до спекотного простору поза холодильником.

"Охолоджуюсь, бо спека — очевидно ж! Але маму це не переконує", — підписала жінка своє відео.

Пізніше Пенні оприлюднила нове фото її улюбленця. Рудий кіт знову "уподобав" холодильник і дуже активно вивчав вміст продуктів.

"Мама знову відволіклася. Я вчинив по-своєму… знову!" — йдеться в іронічному дописі власниці пухнастого.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису Пенні, юзери активно коментували побачені дії рудого котика. Багато користувачів відзначили "правильність" дій чотирилапого сховатися від спеки на вулиці "найочевиднішим чином".

Найбільше люди підтримали наступні репліки:

"Ну звісно, що це зробив рудий кіт!";

"Очевидно, що це — холодильник Пенні. Пані намагалася взяти склянку молока, але…";

"Тут прохолодно та зручно… Рай для кота";

"Я б й сам не виліз на спеку";

"Нове місце для котика. Шкода Пенні".

Раніше Фокус розповідав, що кіт заспокоював собаку під час грози. Собаці Мінні важко переносити грозову погоду, та на допомогу несподівано прийшов кіт, який по-особливому заспокоїв собаку.

Згодом стало відомо, як кіт став зіркою мережі після шкоди. Власник побачив, що його улюбленець накоїв шкоди, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.