Живой "покемон" со светящимся хвостом: в сети гадают, что за странное существо попало на видео (фото)

Забавное видео, которое набрало 16 миллионов просмотров, сняли в Камбодже. И комментаторы сравнили таинственное существо с покемоном Чармандером.

Related video

В соцсетях появилось забавное видео, на котором пользователи кричали: "Это что, настоящий Чармандер?". В ролике, снятом где-то в Камбодже, была запечатлена ящерица, которая, по-видимому, "стреляла огнем из хвоста", как популярный персонаж из сериала про покемонов, пишет News18.

Странное существо со светящимся хвостом

Ящерица передвигалась по стене, а ее хвост вспыхивал каждые несколько секунд, что возбудило всеобщее любопытство.

Видео, ставшее вирусным, появилось в Instagram всего несколько дней назад, хотя точное время и место пока неизвестны. В подписи к публикации пользователь написал: "Мужчина осматривал свой задний двор в Камбодже, когда стал свидетелем чего-то совершенно безумного. Он увидел геккона, но это было необычно. Присмотревшись, он заметил, что из хвоста геккона внезапно вспыхнуло небольшое пламя".

"На видео отчетливо видно, как хвост загорается, горит несколько секунд, а затем гаснет. Мужчина никогда в жизни не видел ничего подобного", — сказано в сообщении.

Странное видео вызвало бурную реакцию среди пользователей сети. Пока большая часть пользователей заполнила комментарии гифками с Чармандером, другой пошутил: "Чармандер, это ты?"

Покемон Чармандер Фото: Скриншот

Некоторые пользователи сети также предложили свои собственные объяснения.

Кто-то предположил, что это "Ящерица-лампочка" (Riama cashcaensis) — ящерица, также известная как кизирианская ящерица-лампочка, которая обитает в Эквадоре и роет норы. Автор комментария написал, что нее светится хвост под воздействием солнечного света.

Другой пояснил: "Итак, существует чрезвычайно редкий вид ящериц, который находится на грани вымирания. При вилянии кончик хвоста высекает воспламеняющиеся искры из-за трения микроволокон, образующихся в хвосте. Именно это изначально послужило источником вдохновения для создания популярного персонажа Чармандера из популярного сериала "Покемон".

Но также в комментариях предположили, что хвост ящерицы на видео просто отражал солнечный свет, что и дало такой интересный эффект.

Напомним, в Бразилии ученые открыли совершенно новый вид ящериц-червей, также известных как амфисбены — группа безногих ящериц.

Также Фокус писал о том, что в Австралии изучают ящерицу, которая откладывает яйца и рожает детенышей.