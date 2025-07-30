Живий "покемон" із хвостом, що світиться: у мережі гадають, що за дивна істота потрапила на відео (фото)

Кумедне відео, яке набрало 16 мільйонів переглядів, зняли в Камбоджі. І коментатори порівняли таємничу істоту з покемоном Чармандером.

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У соцмережах з'явилося кумедне відео, на якому користувачі кричали: "Це що, справжній Чармандер?". У ролику, знятому десь у Камбоджі, була зображена ящірка, яка, мабуть, "стріляла вогнем із хвоста", як популярний персонаж із серіалу про покемонів, пише News18.

Дивна істота з хвостом, що світиться

Ящірка пересувалася по стіні, а її хвіст спалахував кожні кілька секунд, що викликало загальну цікавість.

Відео, що стало вірусним, з'явилося в Instagram лише кілька днів тому, хоча точний час і місце поки що невідомі. У підписі до публікації користувач написав: "Чоловік оглядав свій задній двір у Камбоджі, коли став свідком чогось абсолютно божевільного. Він побачив гекона, але це було незвично. Придивившись, він помітив, що з хвоста гекона раптово спалахнуло невелике полум'я".

"На відео чітко видно, як хвіст загоряється, горить кілька секунд, а потім гасне. Чоловік ніколи в житті не бачив нічого подібного", — сказано в повідомленні.

Дивне відео викликало бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Поки більша частина користувачів заповнила коментарі гіфками з Чармандером, інший пожартував: "Чармандер, це ти?"

Покемон Чармандер Фото: Скриншот

Деякі користувачі мережі також запропонували свої власні пояснення.

Хтось припустив, що це "Ящірка-лампочка" (Riama cashcaensis) — ящірка, також відома як кизиріанська ящірка-лампочка, яка мешкає в Еквадорі і риє нори. Автор коментаря написав, що в неї світиться хвіст під впливом сонячного світла.

Інший пояснив: "Отже, існує надзвичайно рідкісний вид ящірок, який перебуває на межі вимирання. Під час виляння кінчик хвоста висікає іскри, що запалюються, через тертя мікроволокон, які утворюються в хвості. Саме це спочатку послужило джерелом натхнення для створення популярного персонажа Чармандера з популярного серіалу "Покемон".

Але також у коментарях припустили, що хвіст ящірки на відео просто відбивав сонячне світло, що й дало такий цікавий ефект.

Нагадаємо, у Бразилії вчені відкрили абсолютно новий вид ящірок-черв'яків, також відомих як амфісбени — група безногих ящірок.

Також Фокус писав про те, що в Австралії вивчають ящірку, яка відкладає яйця і народжує дитинчат.