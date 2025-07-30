Крепкий мужчина зашел в туалет в ресторане: его шокировала "необычная сантехника" (фото)

Житель американского штата Огайо приехал в один из ресторанов, где хотел поужинать. Впоследствии мужчина решил сходить в уборную, но увиденная "необычная сантехника" поразила его и пользователей в сети.

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Сам мужчина говорит, что ему было "невероятно неудобно" во время посещения этого туалета, говорится в заметке автора на Reddit.

Сообщение американца стало довольно обсуждаемым и набрало более 28 тыс. реакций в соцсети. На обнародованных фотографиях можно увидеть планировку туалета, где расстояние от санузла до стены было практически минимальным.

"Удобный туалет" в ресторане Фото: Reddit Расстояние между санузлом и стеной практически минимальное Фото: Reddit

"Я 183 см ростом и имею почти 100 кг веса, и тут мне захотелось зайти в туалет. И это было невероятно неудобно", — подписал фото автор поста.

На фотографиях можно увидеть, что уборная в ресторане имеет небольшие параметры, чтобы добраться до унитаза и умывальника. Также на обнародованных фотографиях видно незначительную дистанцию от санузла до стены.

Известно, что эти кадры были сняты в городке Лейквуд в американском штате Огайо. Название заведения, где присутствует эта "необычная сантехника", автор поста не указал.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению мужчины, пользователи активно придумали шуточные и саркастические объяснения того, с какой целью был создан "шедевр" в заведении. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Черт возьми, и как это по-большому здесь сидеть? Необычная сантехника, что тут сказать";

"Дайте премию строителям за это решение!";

"Сантехнику делали явно для азиатов. Ибо как тут американец сможет сесть?";

"Проверь на этом унитазе, насколько ты гибкий, лол!";

"Не получится на унитазе, рядом — умывальник для этих дел".

Ранее Фокус рассказывал, что компания выставляла личные фото работников на "стене позора". Таким образом руководство хотело уменьшить время, которое сотрудники "впустую" тратили.

Впоследствии стало известно, как женщина поселилась в туалете, чтобы не платить за аренду. Девушка поселилась в рабочем туалете и платит в пересчете на наши деньги около 300 гривен в месяц.