Кремезний чоловік зайшов до вбиральні у ресторані: його шокувала "незвична сантехніка" (фото)

Мешканець американського штату Огайо приїхав до одного з ресторанів, де хотів повечеряти. Згодом чоловік вирішив сходити до вбиральні, але побачена "незвична сантехніка" вразила його та користувачів у мережі.

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Сам чоловік каже, що йому було "неймовірно незручно" під час відвідин цього туалету, йдеться в дописі автора на Reddit.

Допис американця став доволі обговорюваним і набрав понад 28 тис. реакцій у соцмережі. На оприлюднених світлинах можна побачити планування туалету, де відстань від санвузла до стіни була практично мінімальною.

"Зручний туалет" у ресторані Фото: Reddit Відстань між санвузлом і стіною практично мінімальна Фото: Reddit

"Я 183 см зростом і маю майже 100 кг ваги, і тут мені захотілося зайти до туалету. І це було неймовірно незручно", — підписав фото автор посту.

На світлинах можна побачити, що вбиральня у ресторані має невеликі параметри, аби дістатися до унітаза та вмивальника. Також на оприлюднених світлинах видно незначну дистанцію від санвузла до стіни.

Відомо, що ці кадри були зняті в містечку Лейквуд в американському штаті Огайо. Назву закладу, де присутня ця "незвична сантехніка", автор посту не вказав.

Реакція користувачів

У коментарях до допису чоловіка, юзери активно придумали жартівливі та саркастичні пояснення того, з якою метою було створено "шедевр" у закладі. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Хай йому трясця, і як оце по-великому тут сидіти? Незвична сантехніка, що тут сказати";

"Дайте премію будівельникам за це рішення!";

"Сантехніку робили явно для азіатів. Бо як тут американець зможе сісти?";

"Перевір на цьому унітазі, наскільки ти гнучкий, лол!";

"Не вийде на унітазі, поруч — умивальник для цих справ".

Раніше Фокус розповідав, що компанія виставляла приватні фото працівників на "стіні ганьби". Таким чином керівництво хотіло зменшити час, який співробітники "марно" витрачали.

Згодом стало відомо, як жінка поселилася в туалеті, аби не платити за оренду. Дівчина оселилась у робочому туалеті й сплачує в перерахунку на наші гроші близько 300 гривень на місяць.