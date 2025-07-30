Босс назначал мужу совещания под его перерывы на обед: тот придумал план мести

Один работник офиса рассказал, что его начальник-трудоголик постоянно прерывал его законное обеденное время совещаниями. Когда терпение у рабочего лопнуло, то придумал довольно провокационный план мести на следующих встречах.

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Сам мужчина рассказал, что этот урок по тайм-менеджменту сработал "на все сто", говорится в заметке работника компании в Reddit.

По словам героя истории, он постоянно обедает в промежутке между 12 и 13 часами. Поскольку он часто не завтракает, то обед для него "является критически важным" и старается его не пропускать.

"Но мой начальник (недавно повысили его, а он еще и сильно зарозумился) начал назначать совещания прямо посреди обеденного перерыва. Первые несколько раз я промолчал. Подумал, может, это действительно что-то срочное. Но это превратилось в систему. Я начал возражать и напоминал ему, что это мое обеденное время, а он в ответ: 'Ну, всем нам иногда приходится чем-то жертвовать', — рассказывает детали конфликта мужчина.

Получив такой ответ, он решил ответить тем же: мужчина принес на обеденную встречу щедрую порцию спагетти с фрикадельками, нарочно ел на камеру с включенным микрофоном.

Обед в офисе Фото: youqueen

"[Я] хлебал, жевал, иногда показывал лайк, не прекращая жевать. Через несколько дней ситуация повторилась, поэтому я принес куриные крылышки в соусе. В прошлый четверг снова — хорошо, что у меня еще была пицца", — рассказал герой истории.

Раздраженный начальник наконец спросил, обязательно ли ему есть во время встречи. И тогда мужчина ответил одним предложением, которое поставило руководителя на место.

"Я улыбнулся и сказал: 'Ну, всем нам иногда приходится чем-то жертвовать.' Сегодня пятница. На этой неделе ни одной встречи во время обеда не было", — добавил мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях под постом пользователи были в восторге от действий мужчины. Больше всего юзерам понравились следующие ответы:

"Рад, что ты не позволил ему так просто переступить через тебя";

"Очень круто, что он наконец-то отступил и перестал назначать встречи во время твоего обеда."

"Месть — блюдо стоящее, особенно когда речь идет об обеде";

"У меня была такая же история. Правда, вместо обеда был завтрак, но когда я пару раз ел на встречах, их все перенесли на вечер";

"Когда самовлюбленный выскочка считает, что он лучше команды и работников. Получил свое, так его и надо".

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