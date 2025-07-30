Бос призначав чоловіку наради під його перерви на обід: той придумав план помсти

Один працівник офісу розповів, що його начальник-трудоголік постійно переривав його законний обідній час нарадами. Коли терпець у робітника увірвався, то придумав доволі провокативний план помсти на наступних зустрічах.

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Сам чоловік розповів, що цей урок у з тайм-менеджменту спрацював "на всі сто", йдеться в дописі працівника компанії у Reddit.

За словами героя історії, він постійно обідає у проміжку між 12 та 13 годинами. Оскільки він часто не снідає, то обід для нього "є критично важливим" і старається його не пропускати.

"Але мій начальник (нещодавно підвищили його, а він ще й сильно зарозумівся) почав призначати наради просто посеред обідньої перерви. Перші кілька разів я змовчав. Подумав, може, це справді щось термінове. Але це перетворилося на систему. Я почав заперечувати й нагадував йому, що це мій обідній час, а він у відповідь: 'Ну, всім нам іноді доводиться чимось жертвувати", — розповідає деталі конфлікту чоловік.

Отримавши таку відповідь, він вирішив відповісти тим самим: чоловік приніс на обідню зустріч щедру порцію спагеті з фрикадельками, навмисне їв на камеру з увімкненим мікрофоном.

Обід в офісі Фото: youqueen

"[Я] сьорбав, жував, іноді показував лайк, не припиняючи жувати. За кілька днів ситуація повторилася, тож я приніс курячі крильця в соусі. Минулого четверга знову — добре, що в мене ще була піца", — розповів герой історії.

Роздратований начальник нарешті запитав, чи обов’язково йому їсти під час зустрічі. І тоді чоловік відповів одним реченням, яке поставило керівника на місце.

"Я усміхнувся й сказав: 'Ну, всім нам іноді доводиться чимось жертвувати.' Сьогодні п’ятниця. Цього тижня жодної зустрічі під час обіду не було", — додав чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях під постом користувачі були в захваті від дій чоловіка. Найбільше юзерам сподобалися наступні відповіді:

"Радий, що ти не дозволив йому отак просто переступити через тебе";

"Дуже круто, що він нарешті відступив і перестав призначати зустрічі під час твого обіду."

"Помста — страва варта того, особливо коли мова йде про обід";

"В мене була така ж історія. Правда, замість обіду був сніданок, але коли я пару разів їв на зустрічах, їх всі перенесли на вечір";

"Коли самозакоханий вишкребок вважає, що він краще команди та працівників. Отримав своє, так його й треба".

Раніше Фокус розповідав, що чоловіку заборонили на роботі їсти улюблені бутерброди. Користувачі в мережі вважають, що чоловіку слід подумати про етикет і повагу до колег, оскільки він додавав до бутербродів сардини та ферментовану капусту кімчі.

Згодом стало відомо, як жінка провчила колегу за крадіжку кави. Офісна працівниця з США розповіла, що зіткнулася з постійним нахабством колеги, яка регулярно крала кавові капсули без її відома.