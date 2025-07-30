"Погода меняется без предупреждения": опытный пилот рассказал, куда ни за что бы не полетел

54-летний Ричард Уэллс провел 10 тысяч часов в небе, но есть земля, к которой он пообещал себе не приближаться. С войнами или катаклизмами страх пилота не связан, но, по его словам, если в этом месте что-то идет не так — плана "Б" уже нет.

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Пилот дальней авиации сейчас уже вышел на пенсию, проработав более 22 лет на международных рейсах через Европу, Азию и Америку. Он пережил почти все типы полетов, однако одного места старательно избегал. Об этом говорится в материале Daily Mirror.

"Я летал в горные районы, на отдаленные острова и сквозь тропические штормы", — подчеркнул Уэллс.

Единственной землей, которая пугает его как профессионала, остается Антарктида.

"Это совсем другое. Погода меняется без предупреждения, в большинстве районов нет надлежащих взлетно-посадочных полос, и если что-то пойдет не так — нет запасного варианта. Это не стоит риска", — пояснил он.

На континент осуществляют ограниченное количество рейсов, в частности самолеты садятся на остров Кинг-Джордж. При этом полеты строго регулируют и они зависят от погоды, поэтому самолеты часто задерживают или отменяют. Среди причин таких "форс-мажоров" — внезапные обесточивания, сильный ветер и примерно нулевая видимость.

Фото из Антарктиды Фото: BBC

Коммерческие пилоты в Антарктиду не летают. В этом регионе действуют только узкоспециализированные чартерные рейсы или военные и научные миссии.

"Здесь нет права на ошибку. Инфраструктура минимальна, и даже опытные экипажи имеют ограниченные возможности, если условия ухудшаются во время полета. Это не то, чем бы я когда-либо рисковал", — подчеркнул Уэллс.

Кроме того, что в Антарктиде есть проблемы с видимостью и взлетно-посадочной полосой, риски для пилотов увеличивают еще три фактора. Речь идет об отсутствии контроля воздушного движения, струйные потоки, которые невозможно предсказать, и отсутствие аварийных маршрутов отхода от курса.

В туристической компании Wildfoot Travel объяснили, что даже опытные пилоты считают Антарктиду одной из самых непредсказуемых и неумолимых мест для полетов на всей планете. Несмотря на слишком экстремальные условия этот континент остается желанной целью путешествий для тысяч туристов.

Эксперты по туризму рассказали, что в 2025 году интерес к вылетам на Антарктиду резко вырос. Особенно туда стремятся попасть исследователи дикой природы, которые хотят увидеть собственными глазами ледники и сюрреалистические пейзажи. Добраться на самый южный континент можно на судне через пролив Дрейка, гибридным авиакруизом с пересадкой на острове Кинг-Джордж или длинным путем через Фолклендские острова и Южную Джорджию, которые, однако, компенсируют все неудобства мегаколониями пингвинов и морских котиков.

Фото местных жителей Антарктиды Фото: The Conversation

Смельчаков, которые решают добраться до Антарктиды, сопровождают специальные гиды и морские биологи, которые проходили подготовку для полярных условий. Такие путешествия позволяют вблизи увидеть пингвинов разных видов, китов, леопардовых тюленей и огромные айсберги.

Однако Антарктида — самый холодный, ветреный и наименее дружественный к авиации континент. Коммерческие аэропорты там отсутствуют, навигационных средств — минимум, а окружающая среда может быстро и внезапно меняться. В то же время температура регулярно влияет на приборы и двигатели самолетов, а сильные ветры могут неожиданно сделать посадку опасной.

Напомним, американский турист потерял контроль во время спуска с гор вблизи Аспена. Камера зафиксировала жуткий момент падения альпиниста и то, как ему удалось спастись от гибели.

Жительница Сингапура оказалась в неудобной ситуации, когда ей начала мешать соседка в самолете. Однако женщина не растерялась и придумала, как проучить пассажирку.