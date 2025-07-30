"Погода міняється без попередження": досвідчений пілот розповів, куди нізащо б не полетів

54-річний Річард Уеллс провів 10 тисяч годин у небі, але є земля, до якої він пообіцяв собі не наближатись. З війнами або катаклізмами страх пілота не пов’язаний, але, з його слів, якщо в цьому місці щось йде не так — плану «Б» вже немає.

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Пілот дальньої авіації нині вже вийшов на пенсію, пропрацювавши понад 22 роки на міжнародних рейсах через Європу, Азію та Америку. Він пережив майже всі типи польотів, однак одного місця старанно уникав. Про це йдеться у матеріалі Daily Mirror.

"Я літав у гірські райони, на віддалені острови й крізь тропічні шторми", — наголосив Уеллс.

Єдиною землею, яка лякає його як професіонала, залишається Антарктида.

"Це зовсім інше. Погода змінюється без попередження, в більшості районів немає належних злітно-посадкових смуг, і якщо щось піде не так — немає запасного варіанту. Це не варте ризику", — пояснив він.

На континент здійснюють обмежену кількість рейсів, зокрема літаки сідають на острів Кінг-Джордж. При цьому польоти суворо регулюють і вони залежать від погоди, тому літаки часто затримують або скасовують. Серед причин таких "форс-мажорів" — раптові знеструмлення, сильний вітер і приблизно нульова видимість.

Фото з Антарктиди Фото: BBC

Комерційні пілоти в Антарктиду не літають. У цьому регіоні діють лише вузькоспеціалізовані чартерні рейси або військові та наукові місії.

"Тут немає права на помилку. Інфраструктура мінімальна, і навіть досвідчені екіпажі мають обмежені можливості, якщо умови погіршуються під час польоту. Це не те, чим би я коли-небудь ризикував", — підкреслив Уеллс.

Окрім того, що в Антарктиді є проблеми з видимістю та злітно-посадковою смугою, ризики для пілотів збільшують ще три фактори. Йдеться про відсутність контролю повітряного руху, струменеві потоки, які неможливо передбачити, та відсутність аварійних маршрутів відходу від курсу.

У туристичній компанії Wildfoot Travel пояснили, що навіть досвідчені пілоти вважають Антарктиду однією з найбільш непередбачуваних і невблаганних місцин для польотів на всій планеті. Попри надто екстремальні умови цей континент залишається омріяною ціллю подорожей для тисяч туристів.

Експерти з туризму розповіли, що у 2025 році інтерес до вильотів на Антарктиду різко зріс. Особливо туди прагнуть потрапити дослідники дикої природи, які хочуть побачити на власні очі льодовики й сюрреалістичні пейзажі. Дістатись на найпівденніший континент можна на судні через протоку Дрейка, гібридним авіакруїзом з пересадкою на острові Кінг-Джордж або довгим шляхом через Фолклендські острови й Південну Джорджію, які, однак, компенсують усі незручності мегаколоніями пінгвінів і морських котиків.

Фото місцевих жителів Антарктиди Фото: The Conversation

Сміливців, які вирішують дістатись Антарктиди, супроводжують спеціальні гіди та морські біологи, які проходили підготовку для полярних умов. Такі подорожі дозволяють зблизька побачити пінгвінів різних видів, китів, леопардових тюленів і височезні айсберги.

Однак Антарктида — найхолодніший, найвітряніший й найменш дружній до авіації континент. Комерційні аеропорти там відсутні, навігаційних засобів — мінімум, а навколишнє середовище може швидко й раптово змінюватись. Водночас температура регулярно впливає на прилади й двигуни літаків, а сильні вітри можуть несподівано зробити посадку небезпечною.

Нагадаємо, американський турист втратив контроль під час спуску з гір поблизу Аспена. Камера зафіксувала моторошний момент падіння альпініста та те, як йому вдалося врятуватися від загибелі.

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