Женщина превратила старый вагончик в удобный дом: как выглядит ее жилище (фото)

Британка Хейли Рубери решила купить старый фургон за 500 фунтов (около 27,7 тыс. грн) и переделала его в удобный домик на колесах. Девушка говорит, что ее мечта была иметь "замечательный дом" для отдыха в летние месяцы.

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Несмотря на то, что жилье на колесах было в очень плохом состоянии, она видела в нем потенциал и не ошиблась, сообщает WhatstheJam.

В течение трех месяцев упорной работы 35-летняя жительница Норфолка полностью обновила караван, потратив на ремонт и декорирование всего. После работ она получила современный и стильный мини-дом для нее и ее партнера Бена, с которым они планируют путешествовать этим летом.

"Я просто в восторге от того, как все получилось", — признается Хейли журналистам и добавляет, что дальше были недели уборки, зачистки, ремонта и покраски в свободное время после работы и на выходных.

Также пара установила матрас для постоянного спального места, добавили декоративную стену из штапиков и самоклеящиеся плитки на кухне.

"Мы повторно использовали все, что только можно, — переработанную мебель, секонд-хенд, находки из благотворительных магазинов. Мы растягивали каждый фунт, как могли", — вспоминает британка.

По ее словам, все элементы декора они с партнером купили либо из секонд-хенда, либо онлайн-магазинов. Хейли добавляет, что сама очень в восторге от результата.

"Кто сказал, что нужен большой бюджет, чтобы сделать большие изменения? С небольшими деньгами можно сделать чудеса!" — добавила 35-летняя блогерша.

Ранее Фокус сообщал, что блогерша сменила 18 домов и нашла счастье в доме на колесах. Британка Николь Киф обустроила дом на колесах и теперь путешествует по стране вместе с любимой собакой Маккартни.

Впоследствии стало известно, что женщина променяла современную квартиру на фургон в парке. 31-летняя Катрина из Англии сменила квартиру на стационарный фургон и теперь экономит около 900 фунтов (более 51 тысячи гривен) в месяц.