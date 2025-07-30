Жінка перетворила старий вагончик на зручну домівку: як виглядає її помешкання (фото)

Британка Гейлі Рубері вирішила купити старий фургон за 500 фунтів (близько 27,7 тис. грн) і переробила його в зручний будиночок на колесах. Дівчина говорить, що її мрія була мати "чудовий будинок" для відпочинку в літні місяці.

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Попри те, що житло на колесах було в дуже поганому стані, вона бачила в ньому потенціал і не помилилась, повідомляє WhatstheJam.

Протягом трьох місяців наполегливої роботи 35-річна мешканка Норфолка повністю оновила караван, витративши на ремонт і декорування всього. Після робіт вона отримала сучасний і стильний мінібудинок для неї та її партнера Бена, з яким вони планують подорожувати цим літом.

"Я просто в захваті від того, як усе вийшло", — зізнається Гейлі журналістам і додає, що далі були тижні прибирання, зачистки, ремонту та фарбування у вільний час після роботи та на вихідних.

Також пара встановила матрац для постійного спального місця, додали декоративну стіну зі штапиків і самоклейні плитки на кухні.

"Ми повторно використали все, що тільки можна, — перероблені меблі, секонд-хенд, знахідки з благодійних магазинів. Ми розтягували кожен фунт, як могли", — згадує британка.

За її словами, всі елементи декору вони з партнером купили або з секонд-хенду, або онлайн-магазинів. Гейлі додає, що сама дуже в захваті від результату.

"Хто сказав, що потрібен великий бюджет, щоб зробити великі зміни? З невеликими грошима можна зробити дива!" — додала 35-річна блогерка.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка змінила 18 будинків і знайшла щастя в будинку на колесах. Британка Ніколь Кіф облаштувала будинок на колесах і тепер мандрує країною разом з улюбленим собакою Маккартні.

Згодом стало відомо, що жінка проміняла сучасну квартиру на фургон у парку. 31-річна Катріна з Англії змінила квартиру на стаціонарний фургон і тепер економить близько 900 фунтів (понад 51 тисячу гривень) на місяць.