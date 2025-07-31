Невестка отомстила "заносчивой" свекрови, которая постоянно открывала чужие посылки (фото)

Жительница Британии рассказала, что столкнулась с наглостью своей свекрови, которая постоянно открывала ее посылки. Когда у женщины лопнуло терпение, то она придумала необычный способ того, как проучить родственницу за такое поведение.

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Героиня истории говорит, что в последний раз свекровь без ее разрешения распаковала коробку с канцелярскими товарами, говорится в заметке британки на Reddit.

Она говорит, что на всех посылках было четко указано ее имя, но она уже открыла одну из больших коробок с юридическими материалами и пыталась делать вид, что это заказ для свекра.

"Хотя для него я заказывала только маленький пухлый конверт. Она прекрасно знала, что делает", — рассказывает героиня истории.

В конце концов, понимая, что разговоры не подействуют, она решила устроить урок, который ее свекровь точно не забудет. Она решила подарить свекрови "особый подарок", который та "надолго запомнит".

Женщина подготовила свекрови необычную посылку Фото: Freepik

"Я заказала самую большую, самую громкую и самую знойную секс-игрушку, которую смогла найти. С доставкой на следующий день. С моим именем четко на коробке", — поделилась женщина.

Когда ее телефон сообщил, что посылка уже в пяти остановках, она устроилась у окна и начала ждать курьера.

"Глухой удар — посылка на крыльце. Потом — ее шаги. Очень быстрые шаги. Она мчится к двери, хватает коробку и исчезает в своей комнате. Тишина. Пятнадцать минут спустя я выхожу выгулять собаку — и вот она. Коробка. Открытая. Посреди гостиной. Никто ее не прячет. Никто ничего не говорит. Просто.... лежит", — рассказывает свои ощущения героиня истории.

Британка говорит, что после этого свекровь больше не сказала ни слова. Сама женщина признается, что теперь чувствует "настоящее спокойствие", когда ей удалось проучить родственницу.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи были в восторге от креативности женщины. Юзеры в комментариях не скрывали своего злорадства от того, как нахалку проучили довольно "похотливым методом".

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Как бывшая работница секс-шопа — я на все 100% одобряю это. Я делала нечто подобное, когда мы жили с моей золовкой. Поэтому я купила самую большую и самую дешевую ярко-розовую игрушку, которую нашла, и каждое утро выкладывала ее посреди кровати. Она больше никогда не показывала нашу спальню, хоть и начала хвастаться нашим коттеджем перед соседями".

"У нас тоже свекры постоянно открывали нашу почту — потому что она, мол, "приходила в их дом". Мы завели абонентский ящик. Они обиделись и обижались неделями. Ну что ж — проблема решена".

"Отлично! Я надеялся, что ты скажешь, будто устроила блестящую бомбу. Это было бы эпично!";

"Правило номер один: не твоя посылка — не лезь, а то получишь!";

"Боже, какой была эта эпическая порка. Надеюсь, теперь свой нос не будет совать, куда не просят!".

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