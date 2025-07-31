Невістка помстилася "зарозумілій" свекрусі, яка постійно відкривала чужі посилки (фото)

Мешканка Британії розповіла, що зіткнулася з нахабством своєї свекрухи, яка постійно відкривала її посилки. Коли жінці ввірвався терпець, то вона придумала незвичний спосіб того, як провчити родичку за таку поведінку.

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Героїня історії каже, що востаннє свекруха без її дозволу розпакувала коробку з канцелярськими товарами, йдеться в дописі британки на Reddit.

Вона говорить, що на всіх посилках було чітко вказане її ім'я, але вона вже відкрила одну з великих коробок із юридичними матеріалами й намагалася вдавати, що це замовлення для свекра.

"Хоча для нього я замовляла лише маленький пухкий конверт. Вона прекрасно знала, що робить", — переповідає героїня історії.

Зрештою, розуміючи, що розмови не подіють, вона вирішила влаштувати урок, який її свекруха точно не забуде. Вона вирішила подарувати свекрусі "особливий подарунок", який та "надовго запам'ятає".

Жінка підготувала свекрусі незвичну посилку Фото: Freepik

"Я замовила найбільшу, найгучнішу та найлячнішу секс-іграшку, яку змогла знайти. З доставкою на наступний день. З моїм ім’ям чітко на коробці", — поділилася жінка.

Коли її телефон повідомив, що посилка вже за п’ять зупинок, вона влаштувалась біля вікна й почала чекати на кур’єра.

"Глухий удар — посилка на ґанку. Потім — її кроки. Дуже швидкі кроки. Вона мчить до дверей, хапає коробку й зникає у своїй кімнаті. Тиша. П’ятнадцять хвилин потому я виходжу вигуляти собаку — і ось вона. Коробка. Розкрита. Посеред вітальні. Ніхто її не ховає. Ніхто нічого не каже. Просто… лежить", — переповідає свої відчуття героїня історії.

Британка каже, що після того свекруха більше не промовила ані слова. Сама жінка зізнається, що тепер відчуває "справжній спокій", коли їй вдалося провчити родичку.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі були в захваті від креативності жінки. Юзери в коментарях не приховували своєї зловтіхи від того, як нахабку провчили доволі "хтивим методом".

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Як колишня працівниця секс-шопу — я на всі 100% схвалюю це. Я робила щось подібне, коли ми жили з моєю золовкою. Тож я купила найбільшу й найдешевшу яскраво-рожеву іграшку, яку знайшла, і щоранку викладала її посеред ліжка. Вона більше ніколи не показувала нашу спальню, хоч і почала вихвалятися нашим котеджем перед сусідами".

"У нас теж свекри постійно відкривали нашу пошту — бо вона, мовляв, "приходила в їхній дім". Ми завели абонентську скриньку. Вони образилися й ображалися тижнями. Ну що ж — проблему вирішено".

"Чудово! Я сподівався, що ти скажеш, ніби влаштувала блискіткову бомбу. Це було б епічно!";

"Правило номер один: не твоя посилка — не лізь, а то отримаєш!";

"Боже, якою була ця епічна прочуханка. Сподіваюся, тепер свого носа не пхатиме, куди не просять!".

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