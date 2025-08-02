Гениальная подмена: подруги обменялись детьми и разыграли своих мужей (видео)

Две жительницы американского штата Теннесси Мэрайя Миллер и ее подруга Джой решили разыграть своих мужей. Женщины договорились обменяться своими малолетними дочерьми, чтобы выявить, смогут ли их избранники обнаружить явный факт подмены.

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Несмотря на замену малышей, мужчины ничего не смогли заподозрить, пока подмену не раскрыли прямо у них на глазах, как видно на видео Мерайи в Tiktok.

Ролик стал невероятно вирусным в сети и набрал более 8,5 миллиона просмотров и более 558 тысяч лайков. На кадрах заметно, как Мэрайя передает своему 34-летнему мужу, Алексу, ребенка Джой — Элси, пока он готовит барбекю во дворе их дома.

"Мы всегда шутили, что наши девочки — как близняшки. А мой муж еще не видел Элси. Когда Джой приехала, а моего мужа еще не было дома, мы все вместе решили устроить эту шутку", — рассказала Мэрайя Newsweek.

Элси, которая на три месяца старше дочери Мэрайи, Белл, оказывается в объятиях рассеянного Алекса. И он, не колеблясь ни секунды, начинает ее обнимать, держать на бедре, гладить волосы — даже не подозревая ничего.

Он шутит, целует ее в живот и ведет обычный разговор с гостями, уверенный, что держит на руках собственную дочь. Но вдруг Джой выходит на улицу, держа настоящую дочь Алекса.

И тут до мужчины доходит факт подмены. На видео видно его двойной взгляд, паузу и медленный шок на лице, когда он осознает, что ласкал чужого ребенка. Весь двор взрывается смехом.

"Честно, я знала, что ему понадобится время, чтобы что-то заподозрить. Он был очень занят и немного уставший. Что же его в конце концов разоблачило? Когда моя подруга вышла с нашей Белл — вот тогда он понял, что держит не нашего ребенка", — сказала Мэрайя.

Реакция соцсетей

В комментариях юзеры активно обсуждали увиденные кадры и говорили о комичности ситуации. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Теперь отцу ЗАПРЕЩЕНО забирать ребенка из садика!";

"Он такой: почему она не делает тот фокус? Ну же, скажи "привет"!";

"Да эти девочки и вправду выглядят почти одинаково!";

Мы голосуем: он не "отец-негодяй", а просто растерянный папа";

"Кстати, Алекс ведет себя как отличный отец, потому что заботливо относится к обоим малышам".

Ранее Фокус сообщал, как мать малолетнего сына увидела необычный подарок прабабушки. Когда семья попрощалась с родственницей, то женщина заметила, что именно ее бабушка подарила своему потомку.

Впоследствии стало известно, что женщина спустя месяцы узнала, что натворили дети. Али Джордж из Великобритании несколько месяцев присылала письма и сообщения с нелепым именем "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Вонючие запахи), не подозревая, что ее дети изменили настройки телефона ради шутки.