Геніальна підміна: подруги обмінялися дітьми та розіграли своїх чоловіків (відео)

Дві мешканки американського штату Теннессі Мерая Міллер та її подруга Джой вирішили розіграти своїх чоловіків. Жінки домовилися обмінятися своїми малолітніми доньками, аби виявити, чи зможуть їхні обранці виявити явний факт підміни.

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Попри заміну малюків, чоловіки нічого не змогли запідозрити, допоки підміну не розкрили прямо в них на очах, як видно на відео Мераї в Tiktok.

Ролик став неймовірно вірусним у мережі та набрав понад 8,5 мільйона переглядів і понад 558 тисяч вподобань. На кадрах помітно, як Мерая передає своєму 34-річному чоловікові, Алексу, дитину Джой — Елсі, поки він готує барбекю у дворі їхнього будинку.

"Ми завжди жартували, що наші дівчатка — як близнючки. А мій чоловік ще не бачив Елсі. Коли Джой приїхала, а мого чоловіка ще не було вдома, ми всі разом вирішили влаштувати цей жарт", — розповіла Мерая Newsweek.

Елсі, яка на три місяці старша за дочку Мерайї, Белл, опиняється в обіймах розсіяного Алекса. І він, не вагаючись ні секунди, починає її обіймати, тримати на стегні, гладити волосся — навіть не підозрюючи нічого.

Він жартує, цілує її в живіт і веде звичайну розмову з гостями, впевнений, що тримає на руках власну дочку. Аж раптом Джой виходить надвір, тримаючи справжню дочку Алекса.

І тут до чоловіка доходить факт підміни. На відео видно його подвійний погляд, паузу та повільний шок на обличчі, коли він усвідомлює, що пестив чужу дитину. Увесь двір вибухає сміхом.

"Чесно, я знала, що йому знадобиться час, щоб щось запідозрити. Він був дуже зайнятий і трохи втомлений. Що ж його зрештою викрило? Коли моя подруга вийшла з нашою Белл — ось тоді він зрозумів, що тримає не нашу дитину", — сказала Мерайя.

Реакція соцмереж

У коментарях юзери активно обговорювали побачені кадри та говорити про комічність ситуації. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Тепер батькові ЗАБОРОНЕНО забирати дитину з садочка!";

"Він такий: чому вона не робить той фокус? Ну ж, скажи "привіт"!";

"Та ці дівчатка й справді виглядають майже однаково!";

Ми голосуємо: він не "батько-негідник", а просто розгублений тато";

"До речі, Алекс поводиться як чудовий батько, бо турботливо ставиться до обох малюків".

Раніше Фокус повідомляв, як мати малолітнього сина побачила незвичний подарунок прабабусі. Коли родина попрощалася з родичкою, то жінка помітила, що саме її бабуся подарувала своєму нащадку.

Згодом стало відомо, що жінка через місяці дізналася, що накоїли діти. Алі Джордж із Великої Британії кілька місяців надсилала листи та повідомлення з безглуздим ім'ям "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Смердючі запахи), не підозрюючи, що її діти змінили налаштування телефону заради жарту.