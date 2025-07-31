Перекресток за 5 миллионов возмутил людей: разметку номинировали на дизайнерскую премию (фото, видео)

В Британии перекресток с разметкой в форме дубовых листьев, который вызвал волну возмущения среди водителей, попал в список претендентов на престижную дизайнерскую награду. На его реконструкцию потратили 5,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Дорожный узел в городе Финчемпстед (графство Беркшир), который спровоцировал споры из-за нестандартного подхода к оформлению, признан финалистом сразу в нескольких номинациях престижной отраслевой премии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Необычный перекресток стал частью дорожного проекта, реализованного советом района Уокингема. В рамках реконструкции, которая обошлась в 5,5 миллиона фунтов стерлингов, традиционные белые линии заменили декоративным рисунком в виде дубовых листьев. Авторы замысла объясняли, что изменения должны были сделать перекресток более комфортным для пешеходов.

Однако жители города отнеслись к редизайну крайне критически. Многие сравнивают его с "детской площадкой", а саму разметку называют "непредсказуемой" и "опасной". Некоторые отмечают, что такая инициатива создает хаос и подвергает риску водителей и пешеходов.

Несмотря на острую критику, проект вошел в шортлист наград в категориях "Схема активного туризма года" и "Разметка линий и дизайн улиц". Также его признали лучшим общественным проектом в ежегодном отраслевом справочнике Landor LINKS Active Travel Directory and Yearbook 2025-26.

По словам исполнительного члена совета района Вокингема по вопросам транспорта Адриана Беттериджа, такая оценка — это "замечательное признание амбициозной работы". В то же время жители с таким энтузиазмом не согласны.

"Я поражена, что этот ужас попал в список номинантов", — заявила местная жительница Джеки Робино в комментарии BBC. Она добавила: "Это пустая трата бюджетных средств. Было лучше до изменений".

Другой житель, Алекс Сайкс, также отметил, что из-за отсутствия понятных ориентиров на дороге участники движения не знают, кто имеет приоритет. "Кто-то растерянно останавливается, а кто-то проезжает без раздумий. Это — не то место, где нужны дизайнерские эксперименты", — подчеркнул он.

Пользователи соцсетей тоже возмущены. Один из них назвал проект "полной тратой средств", добавив: "Дороги должны быть понятными, а не декоративными". Другие обратили внимание на угрозу для людей с нарушением зрения и собак-поводырей, ведь такие граждане не смогут ориентироваться в узорах.

"На дороге нужна ясность, а не красота. Люди должны четко понимать, как действовать в конкретной ситуации. А здесь все наоборот", — отметил местный житель.

Некоторые также поставил под сомнение, почему зебровую разметку, закрепленную в правилах дорожного движения, заменили декоративными элементами. "В правилах не говорится о листьях на асфальте. Почему мы стали частью эксперимента?" — спрашивает один из оппонентов.

Другая жительница отметила, что из-за узоров дети воспринимают перекресток как игровое пространство. "Это не пешеходный переход, это авария, которая только ждет своего часа", — сказала она.

Отдельно подчеркивается, что реконструкция может быть опасной и для слабовидящих людей. "Собаки-поводыри не могут научиться ориентироваться в случайных узорах", — отметил еще один житель.

Совет района Уокингема в ответ на критику подчеркнул, что согласно внутренним исследованиям, новый подход способствовал тому, что водители стали чаще уступать пешеходам, а люди переходят дорогу быстрее. Повторный аудит безопасности перекрестка запланирован на октябрь этого года.

Дорожный узел в городе Финчемпстед (графство Беркшир), который спровоцировал споры из-за нестандартного подхода к оформлению, признан финалистом сразу в нескольких номинациях престижной отраслевой премии.

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