Перехрестя за 5 мільйонів обурило людей: розмітку номінували на дизайнерську премію (фото, відео)

У Британії перехрестя з розміткою у формі дубового листя, яке спричинило хвилю обурення серед водіїв, потрапило до списку претендентів на престижну дизайнерську нагороду. На його реконструкцію витратили 5,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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Дорожній вузол у місті Фінчемпстед (графство Беркшир), який спровокував суперечки через нестандартний підхід до оформлення, визнано фіналістом відразу у кількох номінаціях престижної галузевої премії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Незвичне перехрестя стало частиною дорожнього проєкту, реалізованого радою району Вокінгема. У рамках реконструкції, яка обійшлася у 5,5 мільйона фунтів стерлінгів, традиційні білі лінії замінили декоративним малюнком у вигляді дубового листя. Автори задуму пояснювали, що зміни мали зробити перехрестя більш комфортним для пішоходів.

Проте мешканці міста поставилися до редизайну вкрай критично. Багато хто порівнює його із "дитячим майданчиком", а саму розмітку називають "непередбачуваною" та "небезпечною". Дехто наголошує, що така ініціатива створює хаос і наражає на ризик водіїв та пішоходів.

Попри гостру критику, проєкт увійшов до шортлиста нагород у категоріях "Схема активного туризму року" та "Розмітка ліній і дизайн вулиць". Також його визнали найкращим громадським проєктом у щорічному галузевому довіднику Landor LINKS Active Travel Directory and Yearbook 2025–26.

За словами виконавчого члена ради району Вокінгема з питань транспорту Адріана Беттеріджа, така оцінка — це "чудове визнання амбіційної роботи". Водночас мешканці з таким ентузіазмом не погоджуються.

"Я вражена, що цей жах потрапив у список номінантів", – заявила місцева жителька Джекі Робіно в коментарі BBC. Вона додала: "Це марна трата бюджетних коштів. Було краще до змін".

Інший житель, Алекс Сайкс, також зазначив, що через відсутність зрозумілих орієнтирів на дорозі учасники руху не знають, хто має пріоритет. "Хтось розгублено зупиняється, а хтось проїжджає без роздумів. Це — не те місце, де потрібні дизайнерські експерименти", – наголосив він.

Користувачі соцмереж теж обурені. Один із них назвав проєкт "повною тратою коштів", додавши: "Дороги мають бути зрозумілими, а не декоративними". Інші звернули увагу на загрозу для людей із порушенням зору та собак-поводирів, адже такі громадяни не зможуть орієнтуватися у візерунках.

"На дорозі потрібна ясність, а не краса. Люди мають чітко розуміти, як діяти у конкретній ситуації. А тут усе навпаки", – наголосив місцевий мешканець.

Дехто також поставив під сумнів, чому зеброву розмітку, закріплену у правилах дорожнього руху, замінили декоративними елементами. "У правилах не йдеться про листя на асфальті. Чому ми стали частиною експерименту?" – запитує один із опонентів.

Інша мешканка зазначила, що через візерунки діти сприймають перехрестя як ігровий простір. "Це не пішохідний перехід, це аварія, що лише чекає свого часу", – сказала вона.

Окремо підкреслюється, що реконструкція може бути небезпечною і для людей з вадами зору. "Собаки-поводирі не можуть навчитися орієнтуватися у випадкових узорах", – зазначив ще один житель.

Рада району Вокінгема у відповідь на критику наголосила, що згідно з внутрішніми дослідженнями, новий підхід сприяв тому, що водії стали частіше поступатися пішоходам, а люди переходять дорогу швидше. Повторний аудит безпеки перехрестя заплановано на жовтень цього року.

Дорожній вузол у місті Фінчемпстед (графство Беркшир), який спровокував суперечки через нестандартний підхід до оформлення, визнано фіналістом відразу у кількох номінаціях престижної галузевої премії.

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