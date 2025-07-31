Полностью изменила жизнь: девушка живет на пляже и питается за $2 доллара в день (видео)

Бывшая жительница Лондона Лили Бария оставила суету мегаполиса и перебралась в индийский штат Гоа. Теперь она живет у моря, продает одежду ручной работы и ежедневно питается домашними блюдами, тратя всего 2 доллара.

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Как сообщает Daily Mail, 28-летняя британка с индийскими корнями решила полностью изменить свою жизнь еще в 20 лет. Устав от напряженной работы в кафе знакомой семьи, она спонтанно приобрела билет в Индию, не имея никакой работы или четкого плана. Сегодня она уже восемь лет живет в Гоа — курортном регионе на западном побережье Индии.

"Это было действительно требовательно, и, честно говоря, я начала немного сходить с ума. Мне нужно было как можно скорее выбраться из Лондона", — рассказала она о своем прошлом.

По ее словам, идея поехать в Индию возникла внезапно, ведь до этого она никогда там не была. "Я индианка, но никогда не посещала Индию, поэтому просто подумала: почему бы и нет?", — добавила она.

Сейчас Лили живет вместе со своим парнем и собакой в доме, который расположен между пляжем и джунглями. Она снимает контент для соцсетей и вяжет одежду на продажу прямо на своем балконе. Но главное — она полностью переосмыслила свой образ жизни и расходы.

Как отмечает издание, в Великобритании средняя стоимость жизни составляет около 2550 фунтов стерлингов в месяц для одного человека. В то же время в Гоа эти расходы могут составлять всего 170 фунтов. Именно столько, или меньше, тратит Лили.

Большую часть ее ежедневного бюджета занимает питание — всего 2 фунта (примерно 2 доллара 60 центов — ред.) в день. Она пользуется популярным в Индии сервисом тиффин — это домашнее приготовление блюд с доставкой. Ежедневно ей приносят готовую еду, которая обычно включает мясное карри, рис, зелень и гарнир.

"До того, как мы начали пользоваться тиффином, я ежедневно готовила себе сэндвичи с ветчиной и сыром. Так что нет, мне не скучно каждый день получать другую гоанскую еду. Она меняется каждый день, а сэндвичи были одинаковы", — поделилась девушка.

Интересно, что британские сервисы по доставке тиффинов стоят гораздо дороже — до 30 фунтов за две порции, тогда как в Гоа она тратит 50 фунтов на целый месяц.

В соцсетях Лили получила прозвище "леди-тиффин". Она регулярно публикует видео с ежедневными обедами, снимает панорамы океана, экзотические блюда и атмосферу местных пляжей.

Переезд она считает лучшим решением в своей жизни: "Меня может не быть завтра, поэтому я стараюсь жить сейчас. Я знаю, что это может меня укусить позже, но по крайней мере я увижу мир и встречу удивительных людей, а не буду сидеть весь день за столом".

Как сообщал Фокус, недавно в небольшом алжирском городе вспыхнул скандал из-за указа мэра, который запретил мужчинам носить бермуды на пляже.

В этом месяце мужчина заснул на пляже у самого берега и оказался по шею в воде.