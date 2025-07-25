Шорты под запретом: мэр отменил скандальное решение после протестов

В небольшом алжирском городе вспыхнул скандал из-за указа мэра, который запретил мужчинам носить бермуды на пляже. Местные жители и туристы не смогли смириться с ограничением и добились его отмены.

Related video

Как сообщает Associated Press, в прибрежном городке Четайби, на северо-востоке Алжира возник громкий конфликт из-за обычных пляжных шорт. Местные власти издали распоряжение, запрещающее мужчинам носить шорты-бермуды, аргументируя это тем, что короткая одежда оскорбляет чувства общины. Такая инициатива не только удивила отдыхающих, но и вызвала резонанс в регионе.

Четайби, расположенный на побережье Средиземного моря, известен своими скалистыми бухтами и лесистыми холмами. Летом он превращается в центр пляжного отдыха, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всей страны. Туризм — ключевой источник доходов для восьмитысячного населения города.

По словам местного жителя Салаха Эдин Бея, атмосфера на пляжах всегда была гостеприимной, а отдыхающие никогда не чувствовали давления из-за своей одежды. Однако все изменилось, когда мэр Лаячи Аллауа издал приказ о запрете бермуд. В обращении он заявил, что такая летняя одежда противоречит "моральным ценностям и чувству порядочности нашего общества".

"Население больше не может терпеть иностранцев, которые бродят по улицам в неприличной одежде", — подчеркнул мэр в публичном комментарии.

Указ вызвал волну критики, в частности со стороны представителей власти региона Аннаба, которые обратились к мэру с требованием пересмотреть решение. Под давлением общественности мэр отменил запрет уже через два дня. В заметке на Facebook он объяснил, что действовал не под влиянием религиозных (исламских, — ред.) активистов, а руководствовался желанием сохранить "мир и спокойствие".

Как сообщал Фокус, в прошлом году американскую девушку остановили на входе в Диснейленд из-за того что она была одета в шорты.

Фокус писал, с чем носить кожаные шорты весной, чтобы выглядеть стильно.