Шорти під забороною: мер скасував скандальне рішення після протестів

У невеличкому алжирському місті спалахнув скандал через указ мера, який заборонив чоловікам носити бермуди на пляжі. Місцеві жителі та туристи не змогли змиритися з обмеженням і домоглися його скасування.

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Як повідомляє Associated Press, у прибережному містечку Четайбі, на північному сході Алжиру виник гучний конфлікт через звичайні пляжні шорти. Місцева влада видала розпорядження, яке забороняє чоловікам носити шорти-бермуди, аргументуючи це тим, що короткий одяг ображає почуття громади. Така ініціатива не лише здивувала відпочивальників, а й викликала резонанс у регіоні.

Четайбі, розташоване на узбережжі Середземного моря, відоме своїми скелястими бухтами та лісистими пагорбами. Улітку воно перетворюється на центр пляжного відпочинку, куди щороку приїздять тисячі людей з усієї країни. Туризм – ключове джерело доходів для восьмитисячного населення міста.

За словами місцевого мешканця Салаха Едін Бея, атмосфера на пляжах завжди була гостинною, а відпочивальники ніколи не відчували тиску через свій одяг. Однак усе змінилося, коли мер Лаячі Аллауа видав наказ про заборону бермуд. У зверненні він заявив, що такий літній одяг суперечить "моральним цінностям та почуттю порядності нашого суспільства".

"Населення більше не може терпіти іноземців, які блукають вулицями в непристойному одязі", – наголосив мер у публічному коментарі.

Указ викликав хвилю критики, зокрема з боку представників влади регіону Аннаба, які звернулися до мера з вимогою переглянути рішення. Під тиском громадськості мер скасував заборону вже за два дні. У дописі на Facebook він пояснив, що діяв не під впливом релігійних (ісламських, – ред.) активістів, а керувався бажанням зберегти "мир і спокій".

Як повідомляв Фокус, минулого року американську дівчину зупинили на вході у Діснейленд через те що вона була вдягнена в шорти.

Фокус писав, із чим носити шкіряні шорти весною, щоб мати стильний вигляд.