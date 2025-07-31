Повністю змінила життя: дівчина живе на пляжі і харчується за $2 долари на день (відео)

Колишня мешканка Лондона Лілі Барія залишила метушню мегаполіса та перебралася до індійського штату Гоа. Тепер вона живе біля моря, продає одяг ручної роботи та щодня харчується домашніми стравами, витрачаючи лише 2 долари.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, 28-річна британка з індійським корінням вирішила повністю змінити своє життя ще у 20 років. Втомившись від напруженої роботи у кафе знайомої родини, вона спонтанно придбала квиток до Індії, не маючи жодної роботи чи чіткого плану. Сьогодні вона вже вісім років мешкає у Гоа – курортному регіоні на західному узбережжі Індії.

"Це було справді вимогливо, і, чесно кажучи, я почала трохи божеволіти. Мені потрібно було якомога швидше вибратися з Лондона", – розповіла вона про своє минуле.

За її словами, ідея поїхати до Індії виникла раптово, адже до цього вона ніколи там не була. "Я індійка, але ніколи не відвідувала Індію, тож просто подумала: чому б і ні?", – додала вона.

Зараз Лілі мешкає разом зі своїм хлопцем та собакою у будинку, що розташований між пляжем і джунглями. Вона знімає контент для соцмереж і в’яже одяг на продаж прямо на своєму балконі. Але головне – вона повністю переосмислила свій спосіб життя та витрати.

Як зазначає видання, у Великій Британії середня вартість життя становить близько 2550 фунтів стерлінгів на місяць для однієї людини. Водночас у Гоа ці витрати можуть складати лише 170 фунтів. Саме стільки, або й менше, витрачає Лілі.

Більшу частину її щоденного бюджету займає харчування – лише 2 фунти (приблизно 2 долари 60 центів – ред.) на день. Вона користується популярним в Індії сервісом тіффін – це домашнє приготування страв із доставкою. Щодня їй приносять готову їжу, яка зазвичай включає м’ясне карі, рис, зелень і гарнір.

"До того, як ми почали користуватися тіффіном, я щодня готувала собі сендвічі з шинкою та сиром. Тож ні, мені не нудно щодня отримувати іншу гоанську їжу. Вона змінюється щодня, а сендвічі були однакові", – поділилася дівчина.

Цікаво, що британські сервіси з доставлення тіффінів коштують набагато дорожче – до 30 фунтів за дві порції, тоді як у Гоа вона витрачає 50 фунтів на цілий місяць.

У соцмережах Лілі отримала прізвисько "леді-тіффін". Вона регулярно публікує відео з щоденними обідами, знімає панорами океану, екзотичні страви та атмосферу місцевих пляжів.

Переїзд вона вважає найкращим рішенням у своєму житті: "Мене може не бути завтра, тому я намагаюся жити зараз. Я знаю, що це може мене вкусити пізніше, але принаймні я побачу світ і зустріну дивовижних людей, а не сидітиму весь день за столом".

Як повідомляв Фокус, нещодавно у невеличкому алжирському місті спалахнув скандал через указ мера, який заборонив чоловікам носити бермуди на пляжі.

Цього місяця чоловік заснув на пляжі біля самого берега і опинився по шию у воді.