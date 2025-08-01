Мужчина нашел в заброшенном гараже неожиданные находки: принадлежал фанатам быстрой езды (видео)

16-летний исследователь города Джонатан Мингл рассматривал на сервисе Google Earth необычные заброшенные места. Во время одного из поисков юноше бросился в глаза необычный массивный гараж, что заставило его узнать больше о заброшенной локации.

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Он обнаружил старый склад, заполненный ящиками с энергетическими напитками и несколькими автомобилями NASCAR, обнародовав видео со своим открытием в TikTok.

Ролик стал вирусным — набрал более 7,2 млн просмотров. Сам юноша убежден, что это помещение было заброшено еще в 2022 году, но сохранилось достаточно хорошо — да еще и с огромным содержимым внутри.

"Я нашел тысячи и тысячи энергетических напитков рядом с гоночными авто, которые, очевидно, были предназначены для компании. И по какой-то причине — еще одно раритетное шоуавто и две обычные машины", — рассказал он изданию What's The Jam.

Сам Джонатан указывает, что это одно из самых крутых мест, которые он исследовал из-за неожиданных находок. По его словам, внутри оставлено вещей на тысячи долларов, включая автомобили.

"Еще удивительнее, что сами авто стоят десятки тысяч, и они просто оставлены ржаветь и рассыпаться", — удивился дорогим находкам американец

Он добавил, что заброшенная расположена вблизи границы между штатами американскими Теннесси и Вирджиния. Пока точно неизвестно, кому принадлежит эта территория и что заставило предыдущего владельца оставить это имущество заброшенным.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику Джонатана, пользователи выразили свое удивление находке. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Теперь я точно хочу побывать там";

"Если бы энергетики не были просрочены, я бы забрал все, что влезло бы в мою машину";.

"Как шведский стол — бери, сколько хочешь!";

"Это здание ужаснулось бы, если бы увидела меня";

"Чувак, это просто сорванный джекпот".

Ранее Фокус сообщал, как культовое авто простояло брошенным в гараже более 50 лет. Знаменитое спортивное авто с 350-сильным V8 стояло в гараже с середины 70-х.

Впоследствии стало известно, что заброшенный особняк окутан жуткими историями. Историческое здание имеет долгую историю и окутана легендами о привидениях, которые до сих пор пересказывают местные жители.