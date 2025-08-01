Чоловік знайшов у покинутому гаражі неочікувані знахідки: належав фанатам швидкої їзди (відео)

16-річний дослідник міста Джонатан Мінгл розглядав на сервісі Google Earth незвичні покинуті місця. Під час одного з пошуків юнаку впав в око незвичний масивний гараж, що змусило його дізнатися більше про покинуту локацію.

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Він виявив старий склад, заповнений ящиками з енергетичними напоями та кількома автомобілями NASCAR, оприлюднивши відео зі своїм відкриттям в TikTok.

Ролик став вірусним — набрав понад 7,2 млн переглядів. Сам юнак переконаний, що це приміщення було закинуте ще у 2022 році, але збереглося досить добре — та ще й з величезним вмістом всередині.

"Я знайшов тисячі й тисячі енергетичних напоїв поряд із гоночними авто, які, очевидно, були призначені для компанії. І з якоїсь причини — ще одне раритетне шоуавто та дві звичайні машини", — розповів він виданню What’s The Jam.

Сам Джонатан вказує, що це одне з найкрутіших місць, які він досліджував через неочікувані знахідки. За його словами, всередині залишено речей на тисячі доларів, включно з автомобілями.

"Ще дивніше, що самі авто коштують десятки тисяч, і вони просто залишені іржавіти й розсипатися", — здивувався дорогим знахідкам американець

Він додав, що покинутий розташована поблизу кордону між штатами американськими Теннессі та Вірджинія. Наразі точно невідомо, кому належить ця територія і що змусило попереднього власника залишити це майно покинутим.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика Джонатана, користувачі висловили своє здивування знахідці. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Тепер я точно хочу побувати там";

"Якби енергетики не були прострочені, я б забрав усе, що влізло б у мою машину";.

"Наче шведський стіл — бери, скільки хочеш!";

"Ця будівля жахнулася б, якби побачила мене";

"Чуваче, це просто зірваний джекпот".

Раніше Фокус повідомляв, як культове авто простояло покинутим у гаражі понад 50 років. Знамените спортивне авто із 350-сильним V8 стояло в гаражі із середини 70-х.

Згодом стало відомо, що покинутий особняк оповитий моторошними історіями. Історична будівля має довгу історію й оповита легендами про привидів, які досі переказують місцеві жителі.