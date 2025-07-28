Культове американське авто 60-х простояло майже пів століття покинутим у гаражі (відео)

У США виявили занедбаний Pontiac GTO 1968 року. Знамените спортивне авто із 350-сильним V8 стояло в гаражі із середини 70-х.

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Тепер Pontiac GTO отримав друге життя – його відчистили та привели в порядок. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Це купе Pontiac GTO 1968 року увесь час перебувало в одній родині. Перший власник у 1973 році продав спорткар своєму двоюрідному братові, а той експлуатував авто до 1978 року і поставив його у гараж.

Річ у тім, що у той час американець розірвав стосунки зі своєю дівчиною, а машина нагадувала йому про неї, оскільки саме на Pontiac GTO вони їздили на перші побачення.

Спортивне авто непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Із часом автомобіль занедбали і лише в 2025 році уже брат другого власника вирішив відновити його. Pontiac GTO за 47 років покрився шаром пилу та бруду, проте коли його відмили, то виявилося, що в кузов у гарному стані та без іржі.

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Добре зберігся і салон Pontiac GTO – оздоблення не постраждало. Його лише почистили спеціальним засобом. Пробіг авто становить лише 30 тис. км.

Салон Pontiac GTO у чудовому стані Фото: скриншот / YouTube

Це купе Pontiac GTO оснащене 6,5-літровим V8 потужністю 350 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

До речі, нещодавно в Україні помітили преміальне американське авто 70-х із великим 7,5-літровим V8.

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