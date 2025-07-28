Культовое американское авто 60-х простояло почти полвека брошенным в гараже (видео)
В США обнаружили заброшенный Pontiac GTO 1968 года. Знаменитое спортивное авто с 350-сильным V8 стояло в гараже с середины 70-х.
Теперь Pontiac GTO получил вторую жизнь — его отчистили и привели в порядок. О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.
Это купе Pontiac GTO 1968 года все время находилось в одной семье. Первый владелец в 1973 году продал спорткар своему двоюродному брату, а тот эксплуатировал авто до 1978 года и поставил его в гараж.
Дело в том, что в то время американец разорвал отношения со своей девушкой, а машина напоминала ему о ней, поскольку именно на Pontiac GTO они ездили на первые свидания.
Со временем автомобиль забросили и только в 2025 году уже брат второго владельца решил восстановить его. Pontiac GTO за 47 лет покрылся слоем пыли и грязи, однако когда его отмыли, то оказалось, что в кузов в хорошем состоянии и без ржавчины.
Хорошо сохранился и салон Pontiac GTO — отделка не пострадала. Ее лишь почистили специальным средством. Пробег авто составляет всего 30 тыс. км.
Это купе Pontiac GTO оснащено 6,5-литровым V8 мощностью 350 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить скорость более 200 км/ч.
Кстати, недавно в Украине заметили премиальное американское авто 70-х с большим 7,5-литровым V8.
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