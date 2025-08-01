Мужчина согласился поменяться местами с женщиной в самолете: не подозревал, что его ждет дальше

Житель США сел на рейс компании Delta Air Lines, когда неожиданно к нему подошла женщина и попросила поменяться с ней местами. Когда мужчина согласился на это предложение, то не ожидал какие последствия будет иметь его решение.

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Сам мужчина сидел в эконом-классе у окна, когда к нему подошла женщина с таким предложением, говорится в посте автора в Reddit.

По словам американца, он сидел на месте у окна в эконом-классе рядом с мужем женщины. Сама женщина сидела также у окна, но несколькими рядами впереди, и подошла, чтобы попросить обменяться местами, чтобы быть рядом со своим мужем.

"Я путешествую сам, поэтому достаточно гибкий в таких вещах, и не имел ничего против, потому что это тоже было место у окна", — написал автор.

Салон самолета Фото: Pixels

Не возражая против изменений места в самолете, мужчина пересаживается на место пассажирки. Впоследствии он узнает, что женщина сидела на месте класса "Комфорт+" в первом ряду бизнес-класса.

"Я прихожу на новое место и вижу, что это место в Comfort+! Да еще и в первом ряду! Она действительно очень любит своего мужа, потому что я бы такое никогда не сделал", — признается автор поста.

Он добавляет, что места в этом сегменте самолета имеет свои преимущества — здесь отсутствуют перегородки между классами, а также есть большее количество пространства для комфортного полета и сидения.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению мужчины, юзеры активно обсуждали ситуацию, которая сложилась. Многие из корреспондентов отметили следующие реплики:

"Вот как надо просить обменяться местами";

"Вот это я понимаю, как надо просить обменяться";

"Наконец-то! Кто-то, кто понимает суть обмена местами";.

"Был готов к очередной истории из цикла "все аплодировали" или "драма, которую решает слово 'нет'". Но эта — приятная";

"Рад услышать что-то со счастливым финалом".

Ранее Фокус рассказывал, почему не стоит обмениваться местами в самолете. Бортпроводники предупреждают, что пересадка в самолете может привести к ошибочным списаниям с карты и другим проблемам.

Впоследствии стало известно, как пассажиру заплатили за пересадку. Один из путешественников неожиданно получил наличные прямо за обмен местами в самолете — и эта история вызвала волну обсуждений в соцсетях.