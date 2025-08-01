Чоловік погодився помінятися місцями з жінкою у літаку: не підозрював, що його чекає далі

Мешканець США сів на рейс компанії Delta Air Lines, коли несподівано до нього підійшла жінка та попросила помінятися з нею місцями. Коли чоловік погодився на цю пропозицію, то не очікував які наслідки матиме його рішення.

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Сам чоловік сидів у економкласі біля вікна, коли до нього підійшла жінка з такою пропозицією, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

За словами американця, він сидів на місці біля вікна в економкласі поруч із чоловіком жінки. Сама жінка сиділа також біля вікна, але кількома рядами попереду, й підійшла, щоб попросити обмінятися місцями, аби бути поруч зі своїм чоловіком.

"Я подорожую сам, тож досить гнучкий у таких речах, і не мав нічого проти, бо це теж було місце біля вікна", — написав автор.

Салон літака Фото: Pixels

Не заперечують проти змін місця в літаку, чоловік пересідає на місце пасажирки. Згодом він дізнається, що жінка сиділа на місці класу "Комфорт+" у першому ряду бізнес-класу.

"Я приходжу на нове місце — і бачу, що це місце у Comfort+! Та ще й у першому ряду! Вона справді дуже любить свого чоловіка, бо я б таке ніколи не зробив", — зізнається автор посту.

Він додає, що місця в цьому сегменті літака має свої переваги — тут відсутні перегородки між класами, а також є більша кількість простору для комфортного польоту та сидіння.

Реакція користувачів

У коментарях до допису чоловіка, юзери активно обговорювали ситуацію, яка склалася. Багато з дописувачів відзначили наступні репліки:

"Ось як треба просити обмінятися місцями";

"Оце я розумію, як треба просити обмінятися";

"Нарешті! Хтось, хто розуміє суть обміну місцями";

"Був готовий до чергової історії з циклу "всі аплодували" або "драма, яку вирішує слово ‘ні’". Але ця — приємна";

"Радий почути щось із щасливим фіналом".

Раніше Фокус розповідав, чому не варто обмінюватися місцями в літаку. Бортпровідники попереджають, що пересадка в літаку може призвести до помилкових списань з картки та інших проблем.

Згодом стало відомо, як пасажиру заплатили за пересадку. Один із мандрівників неочікувано отримав готівку просто за обмін місцями в літаку – і ця історія викликала хвилю обговорень у соцмережах.