Звичайний рейс перетворився на угоду: пасажиру заплатили за пересадку

Один із мандрівників неочікувано отримав готівку просто за обмін місцями в літаку – і ця історія викликала хвилю обговорень у соцмережах. Люди сперечаються чи це нормально – платити за зручність.

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Пасажир внутрішнього рейсу у США з Тампи до Нью-Йорка отримав гроші лише за те, що погодився пересісти на менш комфортне місце. Як повідомляє Fox News, ця ситуація стала вірусною на Reddit, де люди активно дискутують – чи етично платити за обмін сидіннями.

Автор історії пояснив: зазвичай обирає місце біля проходу. Але до нього звернувся пасажир з переднього ряду, чия дівчина сиділа поряд з автором, і запропонував 100 доларів готівкою (по 20 доларів), щоби сісти біля неї. Умови були прості – обміняти місце на менш зручне в центрі ряду. Угода відбулась швидко: за двогодинний переліт автор охоче погодився.

У коментарях до посту користувачі підтримали таку практику. Один написав: "Ось як треба мінятися місцями – з грошима в руках". Інші погоджувалися: краще запропонувати щось матеріальне, ніж апелювати до жалю чи моралі.

Інші ж пригадували власні ситуації: хтось отримував 100 доларів за пересадку, а хтось – і всі 150. При цьому деякі коментатори зізналися: вони б і без грошей поступилися місцем, якщо прохання було б ввічливим або мався б вагомий привід.

Туристичний експерт з Техасу Ґері Лефф пояснив журналістам Fox News Digital: запропонувати щось у відповідь – це ввічливо і збільшує шанси на позитивну відповідь. "Не варто просто вимагати кращого місця. Якщо маєте поважну причину або хочете подякувати – запропонуйте гроші чи хоча б подарункову карту", – зазначив він.

На думку експерта, у світі, де авіакомпанії самі призначають ціни на місця, обмін між пасажирами на добровільній основі – це природна практика.

Нагадаємо, раніше в Інтернеті вже з’являлися історії, де пасажири обурювалися проханням про обмін місцями без будь-якої компенсації. Це спричиняло сварки, скарги до стюардів і навіть конфлікти, що затягували посадку.

Нагадаємо, колишня стюардеса та популярна блогерка Барбара Бачілієрі попередила пасажирів про існування неофіційного дрес-коду на авіарейсах.

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