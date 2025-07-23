Обычный рейс превратился в сделку: пассажиру заплатили за пересадку

Один из путешественников неожиданно получил наличные за обмен местами в самолете — и эта история вызвала волну обсуждений в соцсетях. Люди спорят нормально ли это — платить за удобство.

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Пассажир внутреннего рейса в США из Тампы в Нью-Йорк получил деньги только за то, что согласился пересесть на менее комфортное место. Как сообщает Fox News, эта ситуация стала вирусной на Reddit, где люди активно дискутируют — этично ли платить за обмен сиденьями.

Автор истории объяснил: обычно выбирает место возле прохода. Но к нему обратился пассажир из переднего ряда, чья девушка сидела рядом с автором, и предложил 100 долларов наличными (по 20 долларов), чтобы сесть возле нее. Условия были просты — обменять место на менее удобное в центре ряда. Сделка состоялась быстро: за двухчасовой перелет автор охотно согласился.

В комментариях к посту пользователи поддержали такую практику. Один написал: "Вот как надо меняться местами — с деньгами в руках". Другие соглашались: лучше предложить что-то материальное, чем апеллировать к жалости или морали.

Другие же припоминали собственные ситуации: кто-то получал 100 долларов за пересадку, а кто-то — и все 150. При этом некоторые комментаторы признались: они бы и без денег уступили место, если просьба была бы вежливой или имелся бы веский повод.

Туристический эксперт из Техаса Гэри Лефф объяснил журналистам Fox News Digital: предложить что-то в ответ — это вежливо и увеличивает шансы на положительный ответ. "Не стоит просто требовать лучшего места. Если есть уважительная причина или хотите поблагодарить — предложите деньги или хотя бы подарочную карту", — отметил он.

По мнению эксперта, в мире, где авиакомпании сами назначают цены на места, обмен между пассажирами на добровольной основе — это естественная практика.

Напомним, ранее в Интернете уже появлялись истории, где пассажиры возмущались просьбой об обмене местами без какой-либо компенсации. Это вызывало ссоры, жалобы к стюардам и даже конфликты, которые затягивали посадку.

Напомним, бывшая стюардесса и популярная блогерша Барбара Бачилиери предупредила пассажиров о существовании неофициального дресс-кода на авиарейсах.

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